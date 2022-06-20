TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan A Haber’e özel açıklamalar: Yunanistan kendini şımarık bir pozisyonda görüyor

KÜRESEL PARLAMENTER GÖÇ KONFERANSI

Bu konferansın ana fikri Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konuldu. Parlamentolararası Birlik (PaB) Başkanı Duarte Pacheco ziyarete geldiğinde İstanbul'da kalıp farklı şehirlerimizde göçmenlerle ilgili yapılan işleri takip etti. Bu durum sonrası biz de bunu bütün parlamentoların bileceği bir şekle getirmek istedik.

2021 yılının ekim ayının sonunda fikir olarak ortaya atılmıştı. O tarihten beri bunu planlıyoruz. Şu anda burada 54 farklı ülkeden parlamenterler var. Konferansımızı çok sayıda uluslararası kuruluş da takip etti. Burada iki temel amacımız var. İlki göç meselesi. Bu konunun küresel bir biçimde ele alınması ve herkesin bir sorumluluk üstlenmesi gerekir.