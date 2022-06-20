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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar: Yunanistan kendini şımarık bir pozisyonda görüyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan A Haber’e özel açıklamalar: Yunanistan kendini şımarık bir pozisyonda görüyor

TBMM'nin ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop çok sayıda önemli konuya değindi. Şentop konferansın amacını açıklarken Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin "Yunanistan kendini şımarık bir pozisyonda görüyor ve Avrupa ülkeleri tarafından sürekli himaye ediliyor. Ama bunun da tahammül noktası var." ifadelerini kullandı. Diğer yandan polis memuruna yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'e ilişkin de açıklamalarda bulunan Şentop "Dokunulmazlık denilen şey milletvekillerinin şahıslarını koruyan bir kurum değildir. Konuya ilişkin ilk toplantı perşembe günü yapılacak." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nın ardından A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KÜRESEL PARLAMENTER GÖÇ KONFERANSI

Bu konferansın ana fikri Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konuldu. Parlamentolararası Birlik (PaB) Başkanı Duarte Pacheco ziyarete geldiğinde İstanbul'da kalıp farklı şehirlerimizde göçmenlerle ilgili yapılan işleri takip etti. Bu durum sonrası biz de bunu bütün parlamentoların bileceği bir şekle getirmek istedik.

2021 yılının ekim ayının sonunda fikir olarak ortaya atılmıştı. O tarihten beri bunu planlıyoruz. Şu anda burada 54 farklı ülkeden parlamenterler var. Konferansımızı çok sayıda uluslararası kuruluş da takip etti. Burada iki temel amacımız var. İlki göç meselesi. Bu konunun küresel bir biçimde ele alınması ve herkesin bir sorumluluk üstlenmesi gerekir.

TÜRKİYE'NİN GÖÇ KONUSUNDA ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUĞUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ

Özellikle göçe sebep olan ülkelerin sömürerek yaşanmaz hale getirdikleri ülkeler için ellerini taşın altına koyması gerekir. Olaylar küresel bakış açısıyla ele alınmalı. Rusya - Ukrayna savaşıyla beraber 7 milyon insan Ukrayna'dan göçtü. Burada bir zihin açıklığı da ortaya çıktı. Türkiye'nin burada üstlendiği sorumluluğun bilinmesini istiyoruz.

YABANCILARIN GÖZÜNDEN DE ANLATILIYOR

Bu toplantının bu sabah açılışını yaptık. Parlamenterlerin Türkiye'nin yaşadığı zorlukları bilmediklerini fark ettik. O yüzden çok yararlı bir konferans oluyor. Bu konferanslarda Türkiye'nin üstlendiği rol, yabancıların gözünden de anlatılmış oluyor.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİ SORUMLULUK TAŞIMAK İSTEMİYOR

Göçe kaynaklık eden ülkelere baktığımızda Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkeleri istikrarsız hale getiren ABD ve Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla göçle ilgili sorumlulukları olan ülkeler bu sorumluluğu taşımak istemiyorlar. Bu çok vahim bir durum. Göçün farklı farklı sebepleri var. Burada küresel bir anlayış gerekiyor.

YUNANİSTAN İNSAN HAKLARI KONUSUNDA SINIFTA KALDI

Yunanistan insan hakları konusunda sınıfta kalan bir ülke. Göçle ilgili de bunu yaşıyoruz. Yunanistan göçmenlerin botlarını batırarak, ellerini kollarını bağlayarak denize atıyor. Bu konuda hazırlanan bir raporu yayınladık ve bu konferansta da katılımcılara sunduk. Yunanistan adalar konusundaki statükoya aykırı davranıyor. Adalar konusundaki silahsızlandırma konusunda sürekli ihlaller söz konusu.

KENDİLERİNİ ŞIMARIK BİR POZİSYONDA GÖRÜYORLAR

Yunanistan kendini şımarık bir pozisyonda görüyor ve Avrupa ülkeleri tarafından sürekli himaye ediliyor. Ama bunun da tahammül noktası var. Türkiye sahip olduğu haklarını koruyabilecek bir düzeyde. Türkiye barışcıl bir yaklaşım içerisinde. Burada müzakere yoluna başvuruyor. Yunanistan başka ülkelerin piyonu şeklinde hareket ederek Türkiye karşıtı ülkelerin aparatına dönüşmesi doğru değil.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ TEST ETMEYE KALKMAYIN

Türkiye kendi hakkını korur ama başkalarının da hakkına saygı gösterir. Kimse de Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmasın.

DBP'Lİ SALİHE AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI

Bir polis memuruna, bir milletvekilinin tokat atması kabul edilemez. Dokunulmazlık denilen şey milletvekillerinin şahıslarını koruyan bir kurum değildir. Dokunulmazlık parlamentonun hukukunu koruyan bir kurumdur. Milletvekili dokunulmazlığı var diye bu bir zırh gibi kullanırsa bu suistimal olmuş olur.

Dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu karma komisyonun görevidir. Konuya ilişkin ilk toplantı perşembe günü yapılacak.

Dokunulmazlığı kaldırılacak mı? DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan A Haber’e özel açıklamalar TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'TAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

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