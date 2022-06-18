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Yunanistan tarihi iyice unuttu! Türkiye sınırına onlarca tank yerleştirdiler! Sözde NATO müttefiki ABD de işin içinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Yunanistan tarihi iyice unuttu! Türkiye sınırına onlarca tank yerleştirdiler! Sözde NATO müttefiki ABD de işin içinde

Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Yunanistan provokatif hamlelerine devam ediyor. Adalara silah yığmaya başlayan Atina yönetimi gerilimi yükseltmeyi sürdürüyor. ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Türkiye'ye sadece 20 kilometre mesafedeki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi. İşte o kareler...

Yunan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi'nde hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikatlar yapılacağı duyurulmuştu.

TEK HEDEFLERİ TANSİYON YÜKSELTMEK

Gelişme, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında Amerikan askerlerinin, söz konusu ülkede 3'ü yeni olmak üzere 4 üsten yararlanacak olmasının ardından geldi.

Yunanistan-Türkiye sınırında son dönemde hareketli günler yaşanıyor. ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi.

SADECE 20 KM MESAFE...

Sosyal medyada paylaşılan ve başka bir araçtan çekilen görüntüde, tankların yol kenarında bekletildiği görüldü.

Söz konusu askeri araçların, Türkiye sınırına 20 kilometre kala durduğu belirtiliyor. Ayrıca Yunan ordusu, uluslararası hukuk gereği silahlandırılması yasak olan Türkiye'ye yakın adaları da silahlandırıyor.

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