Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş Yunan bakana haddini bildirdi! Küstah sözlere verilen yanıt Yunanistan'da yankılandı
Mültecilere yaptıkları zulümle uluslararası basında her gün haber olan Yunanistan, haddini aşarak Türkiye'yi göçmenler konusunda uyarmaya kalktı. Sözde Türkiye'nin düzensiz göçü engellemek için 2016 yılında imzalanan mutabakata uymadığını ifade eden Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadaki mesajında etiketliyerek kendince ikazda bulundu. Yunan Bakan Mitarakis'e gereken cevabı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan BAŞ verdi.
Ege'deki sosyetenin tatil cenneti Mikonos Adası yakınlarında bir teknenin batması sonucu yapılan operasyonda 108 göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin kayıp olduğu belirtildi.
YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ İMDAT ÇAĞRISINA YANIT VERDİ
Sahil güvenlik AFP'ye verdiği demeçte, liman polisinin Türkiye'den gelen ve batmak üzere olan gemiye yardım etmek için üç tekne ve bir römorkör göndererek imdat çağrısına yanıt verildiğini söyledi.
BAKAN SOYLU'YU ETİKETLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Bu arada göçmenlere yönelik kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi dikkat çekti. Mitarakis, Türkiye'ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması gibi küstah bir çağrıda da bulundu.
MAYIS AYINDA 600 GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GİRMEYE ÇALIŞTI
Mayıs ayında Yunan makamları, yaklaşık 600 göçmenin komşu Türkiye'den Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a girmeye çalıştığını, bunun da bir ay içerisindeki en yüksek rakamı temsil ettiğini söyledi.
TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ BİR ASTSUBAYIMIZIN, YUNANİSTAN BAKANI SAYIN MİTARACHİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA CEVABIDIR
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak biz, düzensiz göçmenleri engellemek üzere tüm geçiş güzergâhlarını sürekli olarak denetliyoruz. Özellikle, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmemesi için, denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat görev yapıyoruz.
Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan'ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor.
Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33.964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır.
Son yıllarda, düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmiştir. Bu rota, halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Daha büyük deniz vasıtaları, kapasitelerinin çok üzerinde düzensiz göçmenlerle doldurularak büyük facialara neden olmaktadır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan'dır.
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiren Ülkemizin, mücadelesine etkinlikle devam edebilmesi için, aynı mutabakatın sorumluluklarını Yunanistan tarafından da yerine getirilmesi ve düzensiz göçmenleri insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır.
Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz.
Hasan BAŞ Kd.Üstçavuş
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