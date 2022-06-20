Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş Yunan bakana haddini bildirdi! Küstah sözlere verilen yanıt Yunanistan’da yankılandı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33.964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır.

Son yıllarda, düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmiştir. Bu rota, halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Daha büyük deniz vasıtaları, kapasitelerinin çok üzerinde düzensiz göçmenlerle doldurularak büyük facialara neden olmaktadır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan'dır.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiren Ülkemizin, mücadelesine etkinlikle devam edebilmesi için, aynı mutabakatın sorumluluklarını Yunanistan tarafından da yerine getirilmesi ve düzensiz göçmenleri insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır.

Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz.

Hasan BAŞ Kd.Üstçavuş