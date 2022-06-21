Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor
Yeni kira düzenlemesi ile, kira artış oranları bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i ile sınırlandırıldı. Uygulama 1 Temmuz 2023'te sona erecek. Ev sahipleri bu uygulama sonrası yeni bir oyuna başvurmaya başladı. İki kez bu sınıra takılmak istemeyen ev sahipleri, sözleşmeleri 2 Temmuz'a kadar askıya aldı. Bazıları ise şimdiden kontrat yapsa da tarihi 2 Temmuz olarak belirliyor. Hava parası talep edilmesi de ayrı bir sorun olarak kiracıların karşısına çıkıyor. Peki kiracılar ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayım değerlendirdi.
Rodi Kayım'ın öne çıkan ifadeleri:
"Yeni gelen düzenleme mevcut devam eden kontratları ile ilgilidir. Burada yüzde 25 gibi bir sabit oran kondu. Olması gereken bir durumdu. Yeni kontratlarla ilgili bir düzenleme yapılması lazım. Yeni kontratlar için bölge bölge bir üst sınır belirlenmesi lazım. Şu anda çalışmalar devam ediyor.
1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 sabit oran ancak 2 Temmuz 2023 ile beraber bu tekrar TÜFE olacak. Ev sahipleri kontratları 2 Temmuz 2022'de başlatmak istiyor. Daha temmuz ayı bile gelemeden bunu isteyenler oluyor. Bir de bunun üstüne kira sözleşmelerinde tahliye taahhütnamesi istiyorlar. Burada 1 yılın sonunda evinin boşaltılmasını istiyor ev sahibi.
Kiralık daire bulunmadığı için bunun kullananlar var. Hava parası genelde ticari mekanlar için olur. Artık ev için ev parası isteyenler var. Hatta senet isteyenler 1 yıl peşin kira isteyenler var. Fahiş zam isteyen ev sahipleri var. Bunların önüne maalesef geçilmiyor. Yüzde 25 orana rağmen mülk sahipleri yüksek kiralar talep ediyorlar.
Ev sahibi kiracıyı sadece ihtiyaçtan çıkartabilir. Yani kendisi kullanacaksa bunu yapabilir. Ama bu da dava konusu olursa en az 2 yıl sürer. Bu noktada kiracıyı apar topar çıkaramaz. Ancak ev sahibi tarafında yapılan sürekli bir taciz var ve insanlar bundan da rahatsız."
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