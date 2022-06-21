Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor

Ev sahibi kiracıyı sadece ihtiyaçtan çıkartabilir. Yani kendisi kullanacaksa bunu yapabilir. Ama bu da dava konusu olursa en az 2 yıl sürer. Bu noktada kiracıyı apar topar çıkaramaz. Ancak ev sahibi tarafında yapılan sürekli bir taciz var ve insanlar bundan da rahatsız."

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