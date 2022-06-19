Yunanistan'ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

ABD ve Avrupa ülkelerine Türkiye'yi şikayet ederek tansiyonu yükselten Yunanistan, kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor. Ege başta olmak üzere pek çok konuda skandal açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" desede Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelere başvurdu. Öte yandan Lozan Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılan Limni Adası'nda F-16 tanıtması ise dikkatleri çekti...

Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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