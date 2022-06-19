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Yunanistan'ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

ABD ve Avrupa ülkelerine Türkiye'yi şikayet ederek tansiyonu yükselten Yunanistan, kışkırtıcı hamlelerine devam ediyor. Ege başta olmak üzere pek çok konuda skandal açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" desede Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelere başvurdu. Öte yandan Lozan Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılan Limni Adası'nda F-16 tanıtması ise dikkatleri çekti...

Giriş Tarihi: 19.06.2022 13:47
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Yunanistan’ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

Yunansitan provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Gayri askeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçaklarının görüntülendiği öğrenilirken Yunanistan Başbakanı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde tonunu düşürmüş, diyalog açıklamaları yapmıştı. Ancak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik skandal ifadelere başvurdu.

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Yunanistan’ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

Türkiye'ye yönelik Ege başta olmak üzere birçok konuda tahrikkâr açıklamalar yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinde tonunu düşürmüştü.

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Yunanistan’ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

Ülkesinin Türkiye'yle ilişkiler konusunda, "iyi niyetli diplomatik kuralların dışına çıkan söylemlerine" karşı olduğunu söyleyen Miçotakis, "Diyalog kanalları asla kapatılmamalı" demişti.

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Yunanistan’ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

Ancak Atina yönetiminin gerginliği artıran eylemleri sürüyor. Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, skandal ifadelere başvurdu.

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Yunanistan’ın ikili oyunu! Tansiyonu yükseltecek ifadeler

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinin ancak Uluslararası Hukukun temel ilkelerine saygı temelinde sağlanabileceğini vurgulayan Dendias, bu tür kilit temel ilkelerden biri "tüm devletlerin toprak egemenliğinin korunmasıdır" dedi.