ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Türkiye'nin yaşanan sorunda haklı olduğunu ifade ederken "Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor." dedi. Jeffrey ayrıca Türkiye'nin bölgede haklarını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği yorumladı.
İşte James Jeffrey'in sözlerinin detayları:
YUNAN ÜSLERİNİN SAYISI AZALDI
ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına çok kafa yormaya gerek yok. 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı.
EGE'DEKİ SORUNLARDA TÜRKİYE HAKLI KONUMDA
Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlanması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar, 1948 Paris Anlaşmasından Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar çok sayıda konuda Türkiye haklı.
YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ KİLİTLEMEYE ÇALIŞIYOR
Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'de barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.
Fakat sorun, Türkiye'nin bulunduğu veya bulunduğu söylenen bazı eylemlerin Türkiye'nin yasal haklarını sıkıntıya düşürme ihtimali. Bazı Yunan raporlarına göre Türk uçakları zaman zaman Yunan toprakları üzerinde. 10 mil iddiasıyla Yunanistan'ın söylediği hava sahasını demiyorum.
TÜRKİYE EGE'DEKİ HAKLARINI KORUMALI
Türkiye Ege'de kendi hakları ve konumunu korumalıdır. Çoğu durumda Türkiye zaten yasal olarak haklı konumda ve Yunanistan'a tehdit ediliyoruz iddiaları için koz verilmemeli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada
- TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler
- El Hamra Sarayı nerede, hangi ülkede? 2022 YKS TYT sorusu olan El Hamra Sarayı'nın mimari özellikleri nelerdir?
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi...
- %40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...
- YKS görevli ücretleri ne zaman yatacak? 2022 ÖSYM YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- YKS TYT yorumları: 2022 TYT 1. Oturum zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri...
- YKS TYT soruları bugün yayınlanır mı? 2022 ÖSYM TYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? SON DAKİKA HABERLER
- YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS TYT saat kaçta bitecek? 2022 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi