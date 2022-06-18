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ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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ABD’nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf

ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Türkiye'nin yaşanan sorunda haklı olduğunu ifade ederken "Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor." dedi. Jeffrey ayrıca Türkiye'nin bölgede haklarını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği yorumladı.

İşte James Jeffrey'in sözlerinin detayları:

YUNAN ÜSLERİNİN SAYISI AZALDI

ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına çok kafa yormaya gerek yok. 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı.

ABD ETKİSİ

Girit'teki denizaltı üssü uzun yıllar oradaydı. ABD, NATO müttefikleriyle askeri üs paylaşmaya açık ve Yunanistan da bir NATO müttefiki. Özellikle bunu Fransa'nın yakın zamanda Yunanistan ile yaptığı güvenlik anlaşmasıyla bağdaştıramam.

EGE'DEKİ SORUNLARDA TÜRKİYE HAKLI KONUMDA

Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlanması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar, 1948 Paris Anlaşmasından Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar çok sayıda konuda Türkiye haklı.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ KİLİTLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'de barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.

Fakat sorun, Türkiye'nin bulunduğu veya bulunduğu söylenen bazı eylemlerin Türkiye'nin yasal haklarını sıkıntıya düşürme ihtimali. Bazı Yunan raporlarına göre Türk uçakları zaman zaman Yunan toprakları üzerinde. 10 mil iddiasıyla Yunanistan'ın söylediği hava sahasını demiyorum.

TÜRKİYE EGE'DEKİ HAKLARINI KORUMALI

Türkiye Ege'de kendi hakları ve konumunu korumalıdır. Çoğu durumda Türkiye zaten yasal olarak haklı konumda ve Yunanistan'a tehdit ediliyoruz iddiaları için koz verilmemeli.

Yunanistan tarihi iyice unuttu
Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf "TÜRKİYE YUNANİSTAN İLE OLAN GERGİNLİKTE HAKLI OLAN TARAF"

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