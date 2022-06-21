Atina gerilimi NATO’ya taşıyor | Yunanistan’da neler oluyor? ABD’nin hayali Yunanistan-Türkiye savaşı mı?

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı politikaları sürüyor. Adaları silahlandıran ABD’nin silahlarını Türkiye sınırına getiren Yunanistan, NATO’nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye’yi şikayet etmeye hazırlanıyor. Müttefikinin sınırına ABD silahlarını yığmaya kalkan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Adaların silahlandırılmasındaki plan ne? Gelişmeleri A haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

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