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Millet İttifakı'nda aday krizi mi var? 3 Temmuz'da aday belli olur mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Millet İttifakı’nda aday krizi mi var? 3 Temmuz’da aday belli olur mu?

Muhalefette 3 Temmuz hazırlıkları sürüyor. Öyle ki o tarihte HDP 5. büyük kongresini, 6’lı masa da beşinci toplantısını yapacak. İki toplantının da aynı gün olması nedeniyle gözler muhalefet cephesine çevrildi. Peki partilerin gündemlerinde hangi başlıklar olacak ve kim kime ne mesaj verecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara kulislerindeki son durumu aktardı.

4 kez toplanan 6'lı masadan tek aday mı, çoklu aday mı çıkacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "aday oluyorum" diyecek mi? HDP ayrı aday mı çıkaracak? 6'lı masadaki adaylık tartışması sahaya nasıl yansır? Ankara kulislerinden yansıyanları İlter Yeşiltaş şöyle aktardı:

'Millet İttifakı'nın adayı kim olacak' sorusu hala cevap bulmuş değil. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı ve 'Ya aday ol ya da adayını açıkla' dedi.

Bu sözlerin ardından CHP'den net biçimde 'Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur' biçimde karşılık gelmedi. Millet İttifakı adayını YSK'nın seçim takvimini açıklamasıyla birlikte adayında belli olması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını herkes biliyor ve bu niyeti de kendisi ortaya koyuyor. Ancak Millet İttifakı bileşenleri tam anlamıyla Kılıçdaroğlu isimi üzerinde mutabakata varmış değil. Özellikle İYİ Parti'nin bu konuda bazı çekinceleri var.

İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. CHP'nin parti yönetimi ise Kılıçdaroğlu'nun tam anlamıyla arkasında duruyor. 3 Temmuz'da 6'lı masa toplantılarının 5. yapılacak. Bu toplantıda adaylık meselesinin ele alınması bekleniyor.

Diğer yandan HDP ortak aday fikrine açık ancak Millet İttifakı'nun bu konuyu kendisiyle açık şekilde müzakere etmesini istiyor. HDP'nin 3 Temmuz'da 5. büyük kongresi var. Bu kurultayda seçimlere ilişkin mesajlar verecekler. HDP ortak adayı destekleyebilir ancak şartlarının kabul edilmesini istiyor.

3 Temmuz’da aday belli olur mu? 3 TEMMUZ'DA ADAY BELLİ OLUR MU?
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