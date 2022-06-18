Millet İttifakı’nda aday krizi mi var? 3 Temmuz’da aday belli olur mu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını herkes biliyor ve bu niyeti de kendisi ortaya koyuyor. Ancak Millet İttifakı bileşenleri tam anlamıyla Kılıçdaroğlu isimi üzerinde mutabakata varmış değil. Özellikle İYİ Parti'nin bu konuda bazı çekinceleri var.