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Millet İttifakı'nda aday krizi mi var? 3 Temmuz'da aday belli olur mu?

A Haber
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Giriş: 18.06.2022 11:49
Güncelleme:18.06.2022 12:19
Muhalefette 3 Temmuz hazırlıkları sürüyor. Öyle ki o tarihte HDP 5. büyük kongresini, 6’lı masa da beşinci toplantısını yapacak. İki toplantının da aynı gün olması nedeniyle gözler muhalefet cephesine çevrildi. Peki partilerin gündemlerinde hangi başlıklar olacak ve kim kime ne mesaj verecek? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara kulislerindeki son durumu aktardı.
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