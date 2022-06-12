Son dakika: Başkan Erdoğan, gençlerle Van’da bir araya geldi

YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ

Türkiye aleyhine açıklama yapmama kararı almışlar.

Amerika'da senatoda Türkiye'nin aleyhine açılama yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler. Bu milletin mayası dalgaya gelmez. Faturası ağır olur. Üsler kuruldu. Ne kurarsanız kurun. Ruslara karşı diyorlar bunların her şeyi yalan. Ukrayna'ya karşı Rusya'ya ne yaptınız. Ukrayna'ya destek verebildiniz mi? Batı'nın siyasetine güven olmaz.

İnşallah sizlerin gayretleri ile 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak. Ama sizden büyük gayret istiyorum.

Asla yorgunluk, dargınlık bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Bizde dargınlık falan olmaz.

Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok.

15 Temmuz Darbesi'nde doğrudan canımıza kastedildiğinde yanımızda gençler vardı. Bay Kemal kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.

"TAHIL KORİDORU" PLANI

(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız.

YALIM ERALP'İN SKANDAL SÖZLERİ

İçimizde maalesef çıkmış bir büyükelçi müsvettesi, terbiyesiz, adalarla ilgili 'Bunlar Yunanistan'ın hakkıdır' diyor. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur.



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