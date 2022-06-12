Son dakika: Başkan Erdoğan, gençlerle Van’da bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Van’da bir araya geldi. Buluşmaya dair görüntüler A Haber'den yayınlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na erken seçim üzerinden yürütülen kampanyaya yanıt veren Başkan Erdoğan, " Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla." dedi. "Tahıl koridoru" ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Van'da bir araya geldi. Buluşmaya dair görüntüler A Haber'den yayınlanıyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle sevgiyle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Ben Van'a çok geldim gittim. Bugün 10 binler Van'da gerek meydanda gerek caddelerde dönüşte bile aynı coşku aynı heyecan devam ediyordu. Vanlı kardeşlerime şahsım, partim, milletim adına selam sevgi saygılarımı sunuyorum. Sözlerimin hemen başında toplu açılış töreniyle resmen hizmete aldığımız tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
"1.5 MİLYON GENÇLİK KOLLARI ÜYEMİZ VAR"
Birileri diyor ya AK Parti'nin gençlerde tabanı yok diye. Buyurun işte gençler burada. Hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek genç üye sayısına sahibiz. 1.5 milyon gençlik kolları üyemiz var. Şu an da üye sayımız 12 milyona ulaştı. Kadın kolunda da üye sayımız çok yüksek. 3 buçuk 4 milyon kadın üye sayımız var. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar.
"KASIM AYINDA SEÇİM YOK"
(Kılıçdaroğlu'na) Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla.
YUNANİSTAN İLE ADALAR GERİLİMİ
Türkiye aleyhine açıklama yapmama kararı almışlar.
Amerika'da senatoda Türkiye'nin aleyhine açılama yapıyorsun. Yemezler Miçotakis yemezler. Bu milletin mayası dalgaya gelmez. Faturası ağır olur. Üsler kuruldu. Ne kurarsanız kurun. Ruslara karşı diyorlar bunların her şeyi yalan. Ukrayna'ya karşı Rusya'ya ne yaptınız. Ukrayna'ya destek verebildiniz mi? Batı'nın siyasetine güven olmaz.
İnşallah sizlerin gayretleri ile 2023 bu ülkede yeni bir kırılma olacak. Ama sizden büyük gayret istiyorum.
Asla yorgunluk, dargınlık bunların hiçbirisi bize yakışmaz. Dargınlık varsa hemen barışacağız. Bizde dargınlık falan olmaz.
Gençleri geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olarak gördük. Siyasete ilk adımını gençlik kollarında atmış biriyim ben. Bunların hiç birinin böyle bir geçmişi yok. Altılı masadaki kimsenin böyle bir geçmişi yok.
15 Temmuz Darbesi'nde doğrudan canımıza kastedildiğinde yanımızda gençler vardı. Bay Kemal kahvesini yudumlarken biz milletimizle beraberdik. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.
"TAHIL KORİDORU" PLANI
(Tahıl koridoru) Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız.
YALIM ERALP'İN SKANDAL SÖZLERİ
İçimizde maalesef çıkmış bir büyükelçi müsvettesi, terbiyesiz, adalarla ilgili 'Bunlar Yunanistan'ın hakkıdır' diyor. Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur.
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