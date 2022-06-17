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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten A Haber'e özel son dakika açıklamaları

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten A Haber’e özel son dakika açıklamaları

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında merak edilen soruları yanıtlıyor. İşte detaylar...

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