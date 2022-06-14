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HDP'den 6'lı masaya açık tehdit! İstekleri karşılanmazsa kendi adayını çıkaracak

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Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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HDP’den 6’lı masaya açık tehdit! İstekleri karşılanmazsa kendi adayını çıkaracak

6'lı masada çıkmaza giren aday konusu, HDP'nin resti ile karşı karşıya. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6'lı masayı bir kez daha tehdit etti. İsteklerinin karşılanmaması durumunda kendi adaylarını çıkaracaklarını söyleyen Sancar'ın sözleri diğer muhalif partileri iyice köşeye sıkıştırdı.

Altılı masa etrafında toplanan CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi, 2023 seçimleri yaklaşırken henüz daha kendi içlerindeki aday tartışmalarını bitiremezken gizli ortak HDP'den de çarpıcı çıkış geldi.

Açık açık Millet İtifakı'na seslenen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat istediklerini tüm bunların olmaması durumunda ise kendi adaylarını çıkarıp yola devam edeceklerini söyledi.

"EĞER BU SAYDIĞIMIZ YÖNTEMLER KARŞILIK BULMAZSA..."
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kaldığını belirterek, daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı.

Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

HDP’den 6’lı masaya rest! HDP'DEN 6'LI MASAYA REST!

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