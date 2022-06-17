Sakarya Gaz Sahası’ndaki dev filo! Türkiye’ye nefes aldıracak proje
Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. 2 bin 200 metrelik deniz dibinde, kuyular arasına 12 kilometre uzunluğunda ekipman yerleştiriliyor. İşte deniz dibinde yürütülen çalışmanın detayları…
2 bin 200 metre derinde dev şantiye kuruluyor. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Türkiye'ye nefes aldıracak. 540 milyar metreküplük gazın çıkarılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Türkiye'nin yıllık doğalgaz faturası yıllık 20 milyar dolar. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası projesi bu yüklü maliyeti hafifletecek en büyük adım. Son olarak sahada gazı karaya taşıyacak boruların döşenmesine başlandı.
"Castoro 10" isimli gemi, 5 kilometrelik sığ denizde tabana doğalgaz boruları yerleştiriyor. Derin denizde boru serme işlemi ise Türkiye'ye gelecek "Castorone" isimli gemiyle yapılacak. Bakanlık hem deniz altında hem de karada çalışmaları eş zamanlı yürütüyor. Filyos Limanı'ndaki tesisleşme çalışmaları da hız kazandı.
Deniz altına 3 hat olacak şekilde boru döşeniyor. Borulama işinin yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Asıl çalışma Karadeniz dibinde yürütülüyor. 2 bin 200 metre derinliğe ekipman yerleştiriliyor. Ekipmanın bir ucundan öbür ucuna mesafe 12 kilometreyi buluyor.
Kuyulara ilk önce kuyu başı vanalar indirildi. 65 tonluk vana, buraya oturtuluyor. Birinci bloğun Faz-1'inde çalışmaların yüzde 66'sı tamamlandı. Karada ve denizde çalışanların toplamı sayısı 5 bin 200 kişi. Bunun 1800'ü deniz operasyonlarında görev alıyor. Çalışmalara 25 gemi katılıyor. Filoda 12-13 helikopter de bulunuyor.
Toplam çalışan sayısı 5 bin 200 denizde çalışan sayısı bin 800 25 gemi 13 helikopter. Projede sona yaklaştıkça ekip ve ekipman sayısı daha da artacak. 1 ay sonra gemi sayısının 45'e, personel sayısının da 1000-1500 daha artması bekleniyor. Çalışmada Türklerin yanı sıra yabancılar da yer alıyor. Avrupa ve Asya ülkelerinden 16 kişi de sahada.
Sakarya Gaz Sahası'nda ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak. 2023'te bu kuyulardan üretilen 10 milyon metreküp gaz şebekeye verilecek. Karadeniz'de en yüksek doğalgaz üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması bekleniyor.
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