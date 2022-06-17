Sakarya Gaz Sahası’ndaki dev filo! Türkiye’ye nefes aldıracak proje

Toplam çalışan sayısı 5 bin 200 denizde çalışan sayısı bin 800 25 gemi 13 helikopter. Projede sona yaklaştıkça ekip ve ekipman sayısı daha da artacak. 1 ay sonra gemi sayısının 45'e, personel sayısının da 1000-1500 daha artması bekleniyor. Çalışmada Türklerin yanı sıra yabancılar da yer alıyor. Avrupa ve Asya ülkelerinden 16 kişi de sahada.