Tel Rıfat neden önemli? Teröristler evlere bomba tuzaklıyor

"Evimize ve eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Bu düşünceden vazgeçmedik, ısrar ediyoruz. Süreç ne kadar uzun olursa olsun biz bu umutla yaşıyoruz. Türkiye'nin çabasından eminiz çünkü terörü kendi sınırlarından uzaklaştırmak istiyor. Sınırda yaşayan mültecilere sahip çıkıyor.