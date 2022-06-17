Tel Rıfat neden önemli? Teröristler evlere bomba tuzaklıyor
YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ı 2016'da işgal etti. Yıllardır bölgedeki sivillere zulüm yapan teröristler, binlerce kişinin de göç etmesine neden oldu. Türkiye'nin olası harekatı teröristlere korku salarken topraklarından edilen Tel Rıfatlılar evlerine dönecekleri günü bekliyor.
Terör örgütü, Tel Rıfat'ın işgal ettikten hemen sonra bölgenin demografik yapısını değiştirdi. Kendilerine karşı çıkanları infaz eden teröristler, binlerce kişi göçe zorladı.
Teröristler ilçenin nüfusunu da değiştirdi. 250 bin Arap Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgelere gitti. İlçeyi işgal eden teröristler, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgeleri de hedef alıyor. Bölgede 11 köy var ve ağır silahlarla saldırıyorlar.
Olası harekat öncesi paniğe kapılan teröristler, ilçe merkezindeki ev ve kritik noktalarda mayınlama ve tuzaklama yapıyor. Bazı karargahlarda Esad rejiminin bayrağı var.
Olası harekatı destekleyen Tel Rıfatlılar, evlerine dönecekleri günü bekliyor. Bölgeden yaşayan insanlar A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:
"Evimize ve eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Bu düşünceden vazgeçmedik, ısrar ediyoruz. Süreç ne kadar uzun olursa olsun biz bu umutla yaşıyoruz. Türkiye'nin çabasından eminiz çünkü terörü kendi sınırlarından uzaklaştırmak istiyor. Sınırda yaşayan mültecilere sahip çıkıyor.
Geri dönme umudumuzu kaybetmiş değiliz. Benim ve burada yaşayan herkesin tek isteği bir askeri operasyonla Tel Rıfat'ın geri alınması. Burada yaşayan siviller bir an olsun bile umutlarını kaybetmediler.
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