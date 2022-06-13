Karadeniz gazında tarihi gün... Fiyatlara nasıl yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gazın keşfedildiği sahadaki birçok işin eş zamanlı yürütüldüğünü ve bunun da süreci hızlandırdığını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası'nın dünyada derin denizde bu ölçekte yapılan işlerde en zor sahalardan biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, doğal gazın evlere verilmesiyle birçok alanda rekor kırılmış olacağını vurguladı.