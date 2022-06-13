Karadeniz gazında tarihi gün... Fiyatlara nasıl yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den üretilecek doğal gazın piyasa koşullarına göre çok daha ekonomik olacağını belirterek, "Yıllarca petrolde, doğal gazda yerli kaynağı hasretle bekledik. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu gaz hepimizin ve faydasını 84 milyon insanımız hissedecek." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gazın keşfedildiği sahadaki birçok işin eş zamanlı yürütüldüğünü ve bunun da süreci hızlandırdığını söyledi.
Sakarya Gaz Sahası'nın dünyada derin denizde bu ölçekte yapılan işlerde en zor sahalardan biri olduğuna dikkati çeken Dönmez, doğal gazın evlere verilmesiyle birçok alanda rekor kırılmış olacağını vurguladı.
Dönmez, yıl sonuna kadar borulama işlemlerinin biteceğini dile getirerek, "Gazı taşıyacağımız boru hattının yanında ona yardımcı olmak için çeşitli kimyasalların sahaya gönderileceği bir hattımız var. Bu işleri denetleyecek, izleyecek otomasyon hattını içeren bir hat daha olacak. Üç hat birden yıl sonuna kadar çekilecek. Doğal gaz karaya geldikten sonra işlenecek ve ulusal gaz sistemimize bağlanacak." diye konuştu.
Doğal gaz keşfinin yapılmasından üretime kadar 2,5 yıla yakın bir sürede işlemlerin tamamlanacağının altını çizen Dönmez, "Dünyada bu kadar kısa sürede bu hazırlığı yapabilen başka bir ülke yok." ifadesini kullandı.
"YENİ KEŞİFLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Bakan Dönmez, Karadeniz'den üretilecek doğal gazın piyasa koşullarına göre çok daha ekonomik olacağını belirterek, "Bu durum hem vatandaşı hem devletimizi memnun edecek. Yıllarca petrolde, doğal gazda yerli kaynağı hasretle bekledik. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu gaz hepimizin ve faydasını 84 milyon insanımız hissedecek." değerlendirmesinde bulundu.
Karadeniz'in çok büyük potansiyele sahip olduğunu ve yeni keşifler için de çalışmalar yapıldığını vurgulayan Dönmez, bu nedenle çalışmalarda önceliğin Karadeniz olacağını söyledi.
Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk aşamada günlük 10 milyon metreküp, yıllık ise 3,5-4 milyar metreküp gaz üretimi yapılacağını kaydetti.
Çalışmaların ikinci fazında en yüksek üretime çıkılacağının altını çizen Dönmez, "İkinci fazda günlük 40 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 50 milyon metreküpe de çıkabiliriz. 2026-2027'de ülkede kullanılan gazın yüzde 25-30'unu bu sahadan üretmiş olacağız. Başka bir deyişle 25-30 yıl süreyle konutlardaki gazın tamamını Karadeniz'den üretmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
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