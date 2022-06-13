Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak?
Karadeniz gazında tarihi bir gün yaşanacak. Filyos'ta denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapılacak. Karadeniz doğalgazı 2023'te kullanılmaya başlanacak ve enerjide maliyetler düşürülecek. Peki Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.
Karadeniz`de 2020`de bulunan doğalgazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfini karaya ulaştıracak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, Filyos'ta bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle mavi sularla buluşacak.
Peki Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım şöyle değerlendirdi:
"2020 yılında başlayan bir süreci yaşıyoruz. Toplam 540 milyar metreküplük keşif ortaya çıktı. Bu Türkiye için çok önemli ve ülkemiz için aslında bir Kızılelma meselesi. Buradan ortaya çıkacak faydalar tüm devletimize yayılacak.
Enerji konusunda yaşadığımız fiyat ve tedarik dalgalanmalar var. Özellikle kış aylarında tedarik ettiğimiz ülkelerde talebin de artmasıyla arz konusunda yaşadığımız sıkıntılar var. İşte tüm bunlar neden bir Kızılelma meselesi olduğunu ortaya koyuyor.
Bu gazı burada bulup burada bırakmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi işler devam ediyor. Devlet aklı devreye girmiş yatırımlar hızla sürüyor. Burada boruların bağlanması ve iletim hatları oldukça kapsamlı ve teknolojik bir iş. Türkiye yeni yetenekler kazandıracak Türkiye'nin mühendislerine yeni tecrübeler kazandıracak bir aşamadan bahsediyoruz.
Doğalgazda dışa bağımlı bir ülkenin artık kendisinin üretebilecek olması yerli ve milli enerji hamlesinin parçası olacak hem de bu altyapıların teknolojik olarak kuruluyor olması çok ciddi şekilde fayda sağlayacak.
Enerjide bağımsızlık meselesi çok mühim bir konu. Bugün Türkiye'de bunu tam anlamıyla ifade edemeyebiliriz. Doğalgaz bunların içinde en fazla ithal ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Yıllık 60 milyar metreküplük bir ithalattan bahsediyoruz. Bunun yerlileştirilmesi çok önemli."
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