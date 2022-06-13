Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye’ye katkıları neler olacak?

"2020 yılında başlayan bir süreci yaşıyoruz. Toplam 540 milyar metreküplük keşif ortaya çıktı. Bu Türkiye için çok önemli ve ülkemiz için aslında bir Kızılelma meselesi. Buradan ortaya çıkacak faydalar tüm devletimize yayılacak.