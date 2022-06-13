13 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak?

Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
ABONE OL
Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye’ye katkıları neler olacak?

Karadeniz gazında tarihi bir gün yaşanacak. Filyos'ta denize ilk boru indirme ve kaynak töreni yapılacak. Karadeniz doğalgazı 2023'te kullanılmaya başlanacak ve enerjide maliyetler düşürülecek. Peki Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer’in konuğu olan ekonomist Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.

Karadeniz`de 2020`de bulunan doğalgazı vatandaşın kullanımına sunmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfini karaya ulaştıracak 170 kilometrelik deniz hattındaki ilk borular, Filyos'ta bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle mavi sularla buluşacak.

Peki Karadeniz gazının ekonomik değeri ne kadar? Keşfedilen doğalgazın Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım şöyle değerlendirdi:

"2020 yılında başlayan bir süreci yaşıyoruz. Toplam 540 milyar metreküplük keşif ortaya çıktı. Bu Türkiye için çok önemli ve ülkemiz için aslında bir Kızılelma meselesi. Buradan ortaya çıkacak faydalar tüm devletimize yayılacak.

Enerji konusunda yaşadığımız fiyat ve tedarik dalgalanmalar var. Özellikle kış aylarında tedarik ettiğimiz ülkelerde talebin de artmasıyla arz konusunda yaşadığımız sıkıntılar var. İşte tüm bunlar neden bir Kızılelma meselesi olduğunu ortaya koyuyor.

Bu gazı burada bulup burada bırakmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi işler devam ediyor. Devlet aklı devreye girmiş yatırımlar hızla sürüyor. Burada boruların bağlanması ve iletim hatları oldukça kapsamlı ve teknolojik bir iş. Türkiye yeni yetenekler kazandıracak Türkiye'nin mühendislerine yeni tecrübeler kazandıracak bir aşamadan bahsediyoruz.

Doğalgazda dışa bağımlı bir ülkenin artık kendisinin üretebilecek olması yerli ve milli enerji hamlesinin parçası olacak hem de bu altyapıların teknolojik olarak kuruluyor olması çok ciddi şekilde fayda sağlayacak.

Enerjide bağımsızlık meselesi çok mühim bir konu. Bugün Türkiye'de bunu tam anlamıyla ifade edemeyebiliriz. Doğalgaz bunların içinde en fazla ithal ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Yıllık 60 milyar metreküplük bir ithalattan bahsediyoruz. Bunun yerlileştirilmesi çok önemli."

Enerjinin Kızılelması! Türkiye’ye katkısı neler olacak? 'ENERJİNİN KIZILELMA'SI! TÜRKİYE'YE KATKISI NELER OLACAK?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filyos’taki törene Başkan Erdoğan da katılacak FİLYOS'TAKİ TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK
Borular Karadeniz gazı için denize iniyor! BORULAR KARADENİZ GAZI İÇİN DENİZE İNİYOR!
Beklenen gemi geldi BEKLENEN GEMİ GELDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA