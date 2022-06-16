CHP’den HDP’ye yeni bakanlık mesajı: Yönetim içinde HDP de olmalı

BU ORTAKLAŞMAYI YAPMAK ZORUNDAYIZ

Tanrıkulu konuşmasının devamında "Görüyorum bu tabloyu bunu yapmalıyız yapmak zorundayız. Bizim mazeretimiz yok. Hangi siyasi parti olursak olalım bir mazeretimiz yok. Bu ortaklaşmayı yapmak zorundayız. Ben kendi siyasi partime de bunu söylüyorum." dedi.