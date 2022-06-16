CHP'den HDP'ye yeni bakanlık mesajı: Yönetim içinde HDP de olmalı
HDP'ye bakanlık tartışmalarının yaşandığı bir süreçte CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ''HDP yönetimde olmalı'' açıklaması geldi.Tanrıkulu katıldığı bir televizyon programında ''HDP'liler Türkiye bazında yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güvencesinin sağlanması lazım '' ifadelerini kullandı.
HDP'ye bakanlık iddialarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde HDP'ye yakınlığı ile bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altılı masa'ya seslenen Tanrıkulu HDP'nin de ülke yönetimde olması gerektiğini dile getirdi.
YÖNETİME ORTAK OLMALILAR
Tanrıkulu "Yerelde yönetmeyi Türkiye bazında da bu yönetime ortak olmak istiyorlar. Bunun güveninin sağlanması lazım. Bunu masa konuşuyor mu bilmiyorum ama ben her ortamda savunuyorum böyle olması lazım." ifadelerini kullandı.
BU ORTAKLAŞMAYI YAPMAK ZORUNDAYIZ
Tanrıkulu konuşmasının devamında "Görüyorum bu tabloyu bunu yapmalıyız yapmak zorundayız. Bizim mazeretimiz yok. Hangi siyasi parti olursak olalım bir mazeretimiz yok. Bu ortaklaşmayı yapmak zorundayız. Ben kendi siyasi partime de bunu söylüyorum." dedi.
Eski CHP Milletvekili Dr. Dursun Çiçek yaptığı açıklamada "HDP'ye bir iki bakan vaadedilebilir. İkinci tur için söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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