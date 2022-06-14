Son dakika: Karadeniz gazı için denizin 2 bin 200 metre altında tarihi çalışma! İşte Türkali-1 Kuyusu’ndan özel görüntüler

BAKAN DÖNMEZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var. Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak." diye konuştu.