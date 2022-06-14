Son dakika: Karadeniz gazı için denizin 2 bin 200 metre altında tarihi çalışma! İşte Türkali-1 Kuyusu'ndan özel görüntüler
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması için ilk boruların döşenmesi hakkında "Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz." dedi. Gazın karaya çıkarılması için ilk borular denize döşenirken, suyun 2 bin 200 metre altındaki operasyondan da ilk görüntüler paylaşıldı. İşte Türkali-1 Kuyusu'ndan özel görüntüler...
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması için ilk borular denize döşenirken, suyun 2 bin 200 metre altındaki operasyondan da ilk görüntüler paylaşıldı.
BAKAN DÖNMEZ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez, "Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz. Sadece tek boru da yok burada aslında. Gazı taşıyacağımız 16 inçlik bir boru hattının yanında ona yardımcı olmak üzere çeşitli kimyasal maddelerin sahaya gönderileceği bir hattımız var. Üretim sürecini hızlandırdık. Keşiften üretime kadar süreç 2 buçuk yıl sürmüş olacak." diye konuştu.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ YAYINLANDI
Denizin 2 bin 200 metre altındaki çalışmalar büyük bir hızla devam ederken, suyun altında gerçekleşen söz konusu operasyonun görüntüleri ilk kez yayınlandı. Görüntülerle birlikte izleyeciler, adeta denizin altındaki cerrahi operasyona anbean şahit oldu.
2023'TE SİSTEME GİRECEK
Zonguldak Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek." diye konuştu.
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