A Haber Münbiç’te terör mevzilerini görüntüledi! Teröristler A Haber ekibine ateş açtı

Türkiye'de kayıtlı olan 3,7 milyon kayıtlı sığınmacının 1,7 milyonu Halep'in kuzeyinden Bayıbucak'tan gelmiş olan Türkmen kardeşlerimizdir. Burada Araplar ve çok az sayıda Kürtler var."

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