A Haber Münbiç’te terör mevzilerini görüntüledi! Teröristler A Haber ekibine ateş açtı
A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler A Haber ekibinin olduğu bölgeye taciz ateşi de açtı.
YPG/PKK'lı teröristler Esad rejimi bayrağı altına saklandı. A Haber Münbiç'te terör mevzilerini görüntüledi.
Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç yıllardır terör işgalinde. Bölge nüfusunun yüzde 90'ı Arap.
Ayrıca sivilleri katleden terör örgütü yüzünden halkın bir bölümü güvenli alanlara göç etti. Bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Münbiç kırsalında teröristlerin yaşadığı paniği ekrana taşıdı.
Türkiye, zaman zaman Fırat Kalkanı bölgesine saldırıların yapıldığı Münbiç'i teröristlerden arındırmaya kararlı.
Rejim bayrağı altında PKK/YPG'li teröristler drone ile gözetleme yapıyorlar. Terör mevzilerinin karşısında ise çatışma sahası bulunuyor.
Yeni harekat sayesinde Türkiye, Suriye'deki güvenli bölgelere saldırıların önüne geçecek.
SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPACAKLAR!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine 5. harekatın olacağını açıklamasından sonra gözler sınır hattına çevrildi. Hedefte sivilleri yerlerinden eden ve bölgeyi işgal terör yuvalarının olduğu Tel Rıfat ve Münbiç var.
Teröristler bölgede kalan sivilleri tehdit ederken çocukları da zorla silah altına alıyor. Peki bölge terörden nasıl arındırılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Esat Arslan değerlendirdi.
Esat Arslan'ın öne çıkan sözleri:
"PYD'ye doğrudan doğruya Suriye PKK'sı diyeceğim. Bunlar 4. nesil dediğimiz bir savaş taktiği üzerinden gidiyorlar. Kantonel idareler kurmak suretiyle muhaliflere hiçbir şekilde izin vermeden çok fazla sayıda yargısız infaz yaparak bölgedeki demografik yapıyı değiştirmek istiyorlar.
Türkiye'de kayıtlı olan 3,7 milyon kayıtlı sığınmacının 1,7 milyonu Halep'in kuzeyinden Bayıbucak'tan gelmiş olan Türkmen kardeşlerimizdir. Burada Araplar ve çok az sayıda Kürtler var."
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