AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: 1 artı 6’lık masada HDP 6 genel başkana ayar veriyor!

6'LI MASANIN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?

"Bu konuyu farklı noktalardan ele almak lazım. Masanın etrafında 6 parti genel başkanı var. HDP ile görüntü vermemek adına gizledikleri 6 artı1'lik bir ittifak var. Bu masada bir irade eksikliği mevcut. Görüntüde menfaatleri ve çıkarları için bir araya gelmiş bir masa var. Bir şuursuzlukları var ve delaleti şu; ilk toplantılarını 28 Şubat'ta yaptılar ve bu isimde ittifakla anılmayı hak ettiler. Çünkü içinde 28 Şubat aktörleri var. Ortak bir fikirleri yok. Dış politika anlamında Türkiye'ye ne vadediyorlar belli değil.