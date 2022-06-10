AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: 1 artı 6'lık masada HDP 6 genel başkana ayar veriyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak göz kırpması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener’den üstü kapalı ‘ben de varım’ çıkışı geldi. 6'lı ittifakta HDP’nin de aralarında olduğu ama adı konmayan ortaklığı A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yorumladı. Özboyacı, henüz adayını bile açıklamayan ve Türkiye’nin önünü tıkamak isteyen zillet ittifakını “HDP'nin 'ayar' verdiği bir masa” olarak niteledi ve ittifakın adını 1 artı 6'lık masa şeklinde ilan etti.
SON DAKİKA: A Haber'de önemli tespitlerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle,
6'LI MASANIN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?
"Bu konuyu farklı noktalardan ele almak lazım. Masanın etrafında 6 parti genel başkanı var. HDP ile görüntü vermemek adına gizledikleri 6 artı1'lik bir ittifak var. Bu masada bir irade eksikliği mevcut. Görüntüde menfaatleri ve çıkarları için bir araya gelmiş bir masa var. Bir şuursuzlukları var ve delaleti şu; ilk toplantılarını 28 Şubat'ta yaptılar ve bu isimde ittifakla anılmayı hak ettiler. Çünkü içinde 28 Şubat aktörleri var. Ortak bir fikirleri yok. Dış politika anlamında Türkiye'ye ne vadediyorlar belli değil.
"6 PARTİ BAŞKANI HDP'NİN ARKASINA TAKILMIŞ"
Daha 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye uyduruk bir metin kaleme alıp da daha Cumhurbaşkanını kimin seçeceğini bile karar veremeyen bir ittifaktan bahsediyoruz. Bunun yanında başka başka konularda çeliştiklerini görüyoruz. Mesela HDP ve terör bağlantısı konusu. Ben bu masaya 6 artı bir değil 1 artı 6 diyorum. Çünkü HDP'ye vagonluk eden bir masa HDP'nin ayar verdiği bir masa var. HDP ile görüntü veremiyorlar. HDP başı çekiyor. 6 parti başkanı HDP'nin arkasına takılmış durumda.
"SİYASETTE EN HAFİF TABİRLE BİR AYARDIR"
Düşünün siz HDP'nin PKK ile terör ile bağlantısına yorum bile yapamıyorsunuz. Terör ile bağlantısına yorum yapamadığınız gibi terör örgütlerini kınayamayan bir tavır sergiliyorsunuz.
Ve üzerine şu anda tutuklu olan bir kişi tarafından 'Utanmıyor musunuz?' diye itham ediliyorsunuz. Siyasette en hafif tabirle bir ayardır. Ve Selahattin Demirtaş'tan 6'lı masaya gelen bu ayara bir tane genel başkanın da tek bir kelime söz ettiğini göremedik."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron kadroya geçene müjde! 1 milyon kişinin ayaklarını yerden kesecek! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle...
- Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 10-11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Son dakika: Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...
- AÖF 2021-2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı?
- Tarım ve Orman Bakanlığı 1.800 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladı: Hayvanın bilgileri cep telefonlarına gelecek🐄
- İllere göre kurbanlık fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili nedir? Hazine Bonosu nasıl alınır? Bankaların Hazine Bonosu faiz oranları nedir?
- CHP'li Zeydan Karalar vatandaşla tartıştı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula partililer saldırdı
- Trabzonspor Sivasspor maçı ne zaman? 2022 Turkcell Süper Kupa maçı nerede oynanacak? TFF açıkladı