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A Haber Münbiç’te terör mevzilerini görüntüledi! Teröristler A Haber ekibine ateş açtı

A Haber
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Giriş: 11.06.2022 14:54
A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler A Haber ekibinin olduğu bölgeye taciz ateşi de açtı.
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