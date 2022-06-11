A Haber Münbiç’te terör mevzilerini görüntüledi! Teröristler A Haber ekibine ateş açtı

A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 200 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. Teröristler A Haber ekibinin olduğu bölgeye taciz ateşi de açtı.

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