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Son dakika: Suriye'ye olası askeri operasyon öncesi Münbiç'te sıcak gelişme: PKK'nın karargahı vuruldu

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Giriş Tarihi: 11.06.2022 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: Suriye’ye olası askeri operasyon öncesi Münbiç’te sıcak gelişme: PKK’nın karargahı vuruldu

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası askeri harekatı ile gözlerin çevrildiği Suriye'nin Münbiç bölgesinde teröristlerin karargahı Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından füze ile vuruldu.

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