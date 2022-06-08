Ankara’da kritik Rusya ve Türkiye teması! Ukrayna meselesi ne olacak? Suriye’ye harekat ne zaman olacak?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara’da tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Masada Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru meselesi, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yapacağı 5. olası harekat ile Kafkasya ve Libya konuları vardı. İki isim kritik toplantının ardından basın toplantısı ve önemli açıklamalar yaptı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Ukrayna savaşı bitecek mi? Putin ve Zelenski’nin görüşmesi mümkün mü? Rusya Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik 5. harekatına nasıl bakıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ruhat Yaşar değerlendirdi.
Murat Akgün'ün canlı yayındaki açıklamaları:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarını inceleyecek olursak an itibariyle Rusya ve Ukrayna savaşının bitmesi ve bu savaşın yarattığı krizlerin aşılmasına oldukça uzak bir noktadayız. Bu sıkıntılar daha devam edecek gibi görünüyor. Şu anda perde arkası bilgilere ulaşmış değiliz. Ukrayna'daki tahılın dünya pazarlarına ulaşmasına Lavrov büyük bir problem olarak bakmıyor.
Lavrov'un sözlerine göre tahıllar dünya piyasasının yüzde 1'i ve bunu pazarlara ulaştırmaya hazır olduklarını belirtti. Ama bunun Ukraynalılar tarafından istenmediğini söylüyor, burada Ukrayna'ya yönelik net bir tavır var. Ukrayna'da Rusya'ya güvenmiyor. BM'nin olduğu 4'lü bir toplantıya Rusya'nın yaklaşımı sembolik. Türkiye'nin bu konulardaki tavrı daha dengeli.
Savaşın bitmesi için çok net bir tablo var. 2 ülkenin liderlerinin bir araya gelmesi gerekir. Ancak Lavrov bu konuda çok olumlu mesajlar vermedi. Yakın vadede olumlu adımlar olacak gibi gözükmüyor. Lavrov, Türkiye'nin sınır güvenliğini önemsediğini belirtti. Ancak Rusya'nın kontrolünde olan bölgelerden sınırımıza olan saldırılar ve tacizler devam ediyor.
Türkiye'nin devreye girmesinin şart olduğu bir süreçten geçiliyor. Dünya bunu görmeli, Batı dünyası bunu görmeli ve kabul etmeli aynı zamanda desteklemeli. Şu anda savaşın bitmesinin mümkün olmadığını ve çözümün hala uzaklarda olduğunu düşünüyorum."
Dr. Furkan Kaya'nın öne çıkan sözleri:
"Türkiye'nin hassasiyetini anlayan Rusya'nın şeffaf bir yaklaşımını görmedim. Türkiye'nin kararlı duruşu özellikle Suriye'de terörün temizlenmesi söz konusu. Burada Rusya-Ukrayna meselesi üzerinden Türkiye'nin kartlarının güçlendiğini söylemek gerekir.
Savaş başladıktan sonra Türkiye'nin barıştan yana tavrı NATO ülkesi olarak Rusya ile ilişkilerini sürdürmesi ve hava sahasını kapatmaması yaptırımlar içerisinde yer almaması Rusya'ya hayat suyu oldu. Rusya işte bunu gördü. Diğer taraftan Ukrayna savaşının siyasi ve ekonomik maliyetini arttıkça Suriye'deki varlığını Ukrayna'ya sevk etmek zorunda kaldı.
İşte tüm bunlardan sonra Suriye'de güç boşluğu oluştuğunu gördük. Rusya böyle bir durumun içerisinde kaldı. İstemese bile Türkiye'nin terör meselesindeki yaklaşımını kabul etmek zorunda kaldı. Hem Ukrayna'da hem Suriye'de hem Kafkasya'da aynı mücadele gücünü vermemesi mümkün değil.
Türkiye bu operasyondaki kararlığını ortaya koydu ve Rusya da bunu gördü. Rusya bu konuda bir şey yapamayacağını gördü Türkiye tam zamanında bu harekatı yapacak. Ukrayna savaşının arka planında önemli jeopolitik gelişmeler var. Gıda krizi ve bunun arkasından su savaşları var. Rusya tüm bu hazırlıkları yaparken heybesini doldurdu."
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ruhat Yaşar:
"Rusya da aslında çok memnun değil bu durumdan çünkü konjonktür olarak Türkiye çok pozitif bir pozisyon elde etti. Hem Rusya'nın sıkışmışlığı hem uluslararası camianın şu anda Türkiye'ye muhtaç oluşu söz konusu.
Türkiye'de konuşulmasa başka yerde konuşamayacaklar. Farklı güçler Türkiye'de egemen güçler de dahil Türkiye üzerinden birbirleriyle görüşebiliyorlar. Dolayısıyla burada aslında Türkiye'nin isteklerini taleplerini göz ardı edemeyeceklerini biliyorlar.
Türkiye'nin şu andaki kozunun çok güçlü olduğunu kabul etmek zorunda. Dün de karşı çıkmışlardı bugün de karşı çıksalar da yapacak çünkü Türkiye için bu bir beka sorunudur."
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