Ankara’da kritik Rusya ve Türkiye teması! Ukrayna meselesi ne olacak? Suriye’ye harekat ne zaman olacak?

Türkiye bu operasyondaki kararlığını ortaya koydu ve Rusya da bunu gördü. Rusya bu konuda bir şey yapamayacağını gördü Türkiye tam zamanında bu harekatı yapacak. Ukrayna savaşının arka planında önemli jeopolitik gelişmeler var. Gıda krizi ve bunun arkasından su savaşları var. Rusya tüm bu hazırlıkları yaparken heybesini doldurdu."