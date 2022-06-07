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Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye'ye 5. operasyon neden gerekli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Türkiye Suriye’nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye’ye 5. operasyon neden gerekli?

Artık Suriye’ye 5. harekat an meselesi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor. Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelere saldırıların merkezi olan Tel Rıfat ve Münbiç teröristlerden temizlenecek. Peki terör yuvaları nasıl temizlenecek? Harekat hangi noktaları hedef alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yapılacak yeni hareketin sinyalini vermesinin ardından gözler Suriye'nin kuzeyine çevrilmiş durumda. TSK ve SMO hazırlıklarını tamamladı ve gelecek emri bekliyor. Teröristlerin işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç temizlenecek.

Operasyon sinyalinin ardından panikleyen PKK/YPG'li teröristler hendekler açmaya ve tünel kazmaya başlarken binaları da karargaha çevirdi. Sözde karargahların çevresinde ağır silahlı araçlar bulunurken keskin nişancılar da evlerin tepesinde bekliyor.

Korkudan sözde karargahların tepesine rejim bayrağı asan teröristler kendilerine meşru zemin oluşturma çabasında. 1 milyon nüfusa sahip bölgenin yüzde 85'i Araplardan oluşuyordu. Şu anda ise bölgede 100 bin insan kaldı ve homojen bir hale geldi. Bölgenin demografik yapısı da değiştirilmeye çalışıldı.

Türkiye, güvenli hale getirdiği bölgelerin temizlenmesi ve terörün kaynağının kurutulması için harekata ne zaman başlayacak? Bu harekat neden gerekli? Gelişmeleri Coşkun Başbuğ şöyle değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tel Rıfat ve Münbiç'i adres gösterdi. Biz de eski tecrübelere istinaden buradan başlayacağını değerlendiriyoruz ama en doğruyu MSB ve devletimiz biliyor. Belki de Kamışlı'dan başlayacak. Kimse bunu net şekilde bilemez.

Belki de yeni harekat Irak sınırında başlayarak buraya doğru gelecek ki bunun örneklerini daha önce yaşadık. Afrin hep konuşuldu ancak operasyonlar bir anda Irak'a çevrildi. Bu harekat eninde sonunda yapılacak. Bunu artık herkesin bilmesi gerekir.

Rusya'nın ziyareti daha önceden planlandı. Lavrov sadece Dışişleri Bakanı olarak bir ziyaret yapsaydı bu Ukrayna ile ilgili olabilirdi. Ancak tahıl konusu ve NATO konusunda Türkiye'nin çok dik durduğu bir yer var. İşte Rusya'nın da lehine olan bu duruş ile ilgili birtakım görüşmeler yapmaya geliyor diye okuyabilirdik.

Ancak Lavrov'un yanına askeri heyet de eklenince ibre ve göstergeler Suriye'ye kaydı. Çünkü Suriye'de çok önemli bir harekat yapılacak. Bu harekat hem Suriye'nin geleceğini hem Türkiye'nin geleceğini hem de Türkiye-Rusya ilişkilerini etkileyecek. Bizim mutabakat imzaladığımız ülkelerden bir tanesi de Rusya.

Tel Rıfat ve Münbiç'te teröristlerin olmayacağı sözünü verdiler ve biz 3 yıldır 150 saatin dolmasını bekliyoruz. Türkiye'ye mutabakattan sonra 150 saat içerisinde kimsenin kalmayacağı sözü verildi. Ancak durum öyle olmadı, Türkiye'nin operasyonlarından kaçan teröristler bu bölgelere yuvalandı.

İşte verilen bu sözler tutulmadı ve Türkiye sahaya inmek zorunda kaldı. Şu anda bizler 5. harekatı konuşuyor olsak da bölgede terörle mücadele kesintisiz olarak devam ediyor. Bölgede nokta operasyonlarla teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Her türlü harekatta istihbarat operasyonları dahil halkın desteğini almadan bir yere kadar devam edersiniz ve tıkanırsınız. ABD şu anda bunu yaşıyor. Türkiye'nin içinde yuvalanmış olan FETÖ'nün artıkları bölgeden elde ettikleri bilgileri önce ABD'ye ve İsrail'e verdi. O istihbari yapılanma ABD lehine çalıştı. İşte artık bunu yapamıyor.

ABD oturduğu yerden bizim tarihi bağlarımızı kullanarak FETÖ ile işbirliği yaparak istihbarat elde ediyordu. Şimdi artık o dönem bitti. Devlet içerideki FETÖ'cüleri ayırınca gerçek vatanın evlatları sahaya inince işte Türkiye'nin bu başarıları geldi ve destan yazıldı."

İşte Türkiye’nin askeri başarısının sırrı İŞTE TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI SIRRI
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