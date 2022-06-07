Türkiye Suriye’nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye’ye 5. operasyon neden gerekli?

Rusya'nın ziyareti daha önceden planlandı. Lavrov sadece Dışişleri Bakanı olarak bir ziyaret yapsaydı bu Ukrayna ile ilgili olabilirdi. Ancak tahıl konusu ve NATO konusunda Türkiye'nin çok dik durduğu bir yer var. İşte Rusya'nın da lehine olan bu duruş ile ilgili birtakım görüşmeler yapmaya geliyor diye okuyabilirdik.