Suriye'de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), güvenli hale getirilen bölgelere saldırıların düzenlendiği terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç kentlerine yönelik harekat sinyali vermesi, Suriye'de heyecana yol açtı. Daha önce düzenlenen sınır ötesi harekatlarda TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hazırlıklarını tamamladı. Tel Rıfat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte SMO askerleri, 24 saat teröristlerin bulunduğu alanları takip ederken, harekat için de Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.