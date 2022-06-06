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Suriye'de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye'den gelecek haberi bekliyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), güvenli hale getirilen bölgelere saldırıların düzenlendiği terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç kentlerine yönelik harekat sinyali vermesi, Suriye'de heyecana yol açtı. Daha önce düzenlenen sınır ötesi harekatlarda TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, hazırlıklarını tamamladı. Tel Rıfat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte SMO askerleri, 24 saat teröristlerin bulunduğu alanları takip ederken, harekat için de Türkiye'den gelecek haberi bekliyor.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 11:44
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Suriye’de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye’den gelecek haberi bekliyorlar

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de 2011'in ilkbaharında başlayan sokak gösterileri, rejim güçlerinin silahlı karşılık vermesiyle iç karışıklığa dönüştü.

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Suriye’de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye’den gelecek haberi bekliyorlar

Suriye rejiminin yapılan çağrılara rağmen gösterilere silahlı güç kullanmakta ısrar etmesi üzerine, rejim karşıtları da Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) adıyla silahlanma yoluna gitti.

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Suriye’de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye’den gelecek haberi bekliyorlar

Kısa sürede rejim karşıtlarının birleştiği ÖSO, ülkenin birçok bölgesinde kontrolü ele geçirdi. Ancak zaman içerisinde ÖSO'yu oluşturan gruplar arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle kazanılan birçok nokta, rejim veya terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'ın ele geçti.

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Suriye’de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye’den gelecek haberi bekliyorlar

Rejim karşıtı silahlı güçler arasındaki dağınık yapı, 2019'da SMO adıyla birleşerek, ortak hareket etmeye başladı.

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Suriye’de muhaliflerin gözü terör hedeflerinde! Türkiye’den gelecek haberi bekliyorlar

SINIR ÖTESİ HAREKATLARLA BÖLGE GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn bölgeleri terör örgütleri DEAŞ ve PKK/YPG tarafından ele geçirildi.