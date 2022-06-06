A Haber Suriye sınırında! Operasyonun hedefinde olan Tel Rıfat ve Münbiç’te neler yaşanıyor?

Tel Rıfat ve Münbiç'in TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından temizleneceğini ve özgürleştirileceğine inanıyorum. Burada yapılan saldırılar bölgenin istikrarsızlaştırılması için yapılıyor. Bu bölgenin demografisi değiştirildi. Bunu da daha çok defalarca söyledik.