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Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyonla ne hedefliyor? Suriye'ye 5. operasyon neden gerekli?

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 12:54
Güncelleme:07.06.2022 12:55
Artık Suriye’ye 5. harekat an meselesi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor. Türkiye’nin güvenli hale getirdiği bölgelere saldırıların merkezi olan Tel Rıfat ve Münbiç teröristler temizlenecek. Peki terör yuvaları nasıl temizlenecek? Harekat hangi noktaları hedef alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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