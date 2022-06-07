AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki: Sözünü tutmadı

İZMİR'İN ULAŞIM SORUNU

CHP her sorunda topu taca atıyor. Kendileri İzmir'de metrolarda bir sonuç alınamadılar. Bunun bir örneği Buca metrosu. Stat gelince hükümet yapmadı. Hükümetin projesi İzmir-Ankara hızlı tren hatlarını bekliyorlar.

"İZMİRLİ CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN İSTİYOR"

Tunç Soyer'in adaylık iddiası yok, zaten başarısız bir başkan. 7-24 alanlardayız. Gözlemlerime göre İzmirliler CHP'liler Kılıçdaroğlu aday olsun istiyor.

"PİS KOKU SORUNUNU REDDEDİYORLAR"

Sorunu kabul etmedikleri için çözüm de bulamıyorlar. Pis koku sorununu reddediyorlar. Engelleniyoruz diyorlar ama asıl engelleyenler CHP'li başkanlar.

"İZMİR'DE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI"

Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmirliler kullanıyor. İzmir'de enflasyonun üzerinde zam yapıldı.

OTOGARA RAYLI SİSTEM NEDEN GİTMEDİ?

Bu otogar metro projesi İzmir-Ankara YHT projesinin devamı. Bununla entegre bir projedir. Bu şimdi yavaşladı. Bakanımız açıkladı 2024 sonunda (YHT) bitecek ve biter bitmez de otogar projesi ile entegre edilecek.