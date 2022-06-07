AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki: Sözünü tutmadı
AK Parti İzmir İl Başkanı Avukat Kerem Ali Sürekli, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim problemlerini deşifre etti. Sürekli, "İzmir’de şu zamanlarda özellikle pis koku sorunu var. Yıllardır burası kötü durumda. CHP’li belediyeler zamanında bir sonuç elde edilmedi. Soyer, İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim dedi ama vaadini gerçekleştiremedi. Tunç Soyer İzmir Körfezi’nde yüzeceğini söylemişti ancak kokudan yaklaşılmıyor. Koku İzmir’in içlerine yayıldı." dedi. Diğer yandan Ali Sürekli, "İzmir'de alt yapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm felaket durumda." şeklinde konuştu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İzmir'i nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz" sözlerine yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Av. Kerem Ali Sürekli, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemini duyduktan sonra 'eyvah' dedim. Öyle bir iktidarları olası değil ama olması durumunda Türkiye'nin neler başına neler gelir? Eyvah ki ne eyvah! Biz İzmir'de sorunlar çekiyoruz." dedi.
İZMİR'İN SORUNLARI
Ali Sürekli, İzmir'deki yönetim açıklarını tek tek şöyle sıraladı:
"22 seneyi aşkındır İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'de. Çok kötü alt yapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm felaket durumda. Ulaşım felç halde. İzmir'de meşhur Harmandalı çöp toplama alanı var. Yıllardan beri buradan kalkması söz konusu. Yerel yönetim bir çözüm bulamıyor. 40-50 metreyi bulan çöp dağları var. Heyelan tehlikesi var. Su atıkları tabana tamamen yayılıyor ve yarıklar oluşuyor. 2013'teki eğim kayması sonrası 30 Ekim'de İzmir depreminden bu yana daha da yoğunlaştı. Burası fitili çekilmemiş el bombası gibi. Çok tehlikelidir."
"İZMİR'DE PİS KOKU SORUNU VAR"
Harmandalı İzmir'de hala vahşi depolama devam ediyor. Burası kontrol altına alınmadı. Bize göre burasının tekrardan düzenlenmesi mümkün değil. Çiğli'nin bu dertten kurtulması lazım.
İzmir'de şu zamanlarda özellikle pis koku sorunu var. Araştırmalarımız İzmir Körfezi'nin kirliliğini ortaya koyduk ve çözümleri ortaya koyduk. Yıllardır burası kötü durumda. CHP'li belediyeler zamanında bir sonuç elde edilmedi. Soyer, İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim dedi ama vaadini gerçekleştiremedi. Tunç Soyer İzmir Körfezi'nde yüzeceğini söylemişti ancak kokudan yaklaşılmıyor. Koku İzmir'in içlerine yayıldı.
İZMİR'İN ULAŞIM SORUNU
CHP her sorunda topu taca atıyor. Kendileri İzmir'de metrolarda bir sonuç alınamadılar. Bunun bir örneği Buca metrosu. Stat gelince hükümet yapmadı. Hükümetin projesi İzmir-Ankara hızlı tren hatlarını bekliyorlar.
"İZMİRLİ CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN İSTİYOR"
Tunç Soyer'in adaylık iddiası yok, zaten başarısız bir başkan. 7-24 alanlardayız. Gözlemlerime göre İzmirliler CHP'liler Kılıçdaroğlu aday olsun istiyor.
"PİS KOKU SORUNUNU REDDEDİYORLAR"
Sorunu kabul etmedikleri için çözüm de bulamıyorlar. Pis koku sorununu reddediyorlar. Engelleniyoruz diyorlar ama asıl engelleyenler CHP'li başkanlar.
"İZMİR'DE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI"
Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmirliler kullanıyor. İzmir'de enflasyonun üzerinde zam yapıldı.
OTOGARA RAYLI SİSTEM NEDEN GİTMEDİ?
Bu otogar metro projesi İzmir-Ankara YHT projesinin devamı. Bununla entegre bir projedir. Bu şimdi yavaşladı. Bakanımız açıkladı 2024 sonunda (YHT) bitecek ve biter bitmez de otogar projesi ile entegre edilecek.
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