Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Hangi bölgeler hedef alınacak? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek?

Akdeniz'den İran sınırına kadar istikrarsızlık yaşayan 2 ülke yani Irak ve Suriye'de terörün bir şekilde bu alanları kullanmasına engel olmak gerekir. Diğer tarafıyla ülkemizde bir göçmen meselesi var. Bu göçmenlerle ilgili ÖSO'nun en büyük dinamizmlerinden bir tanesi de Münbiç'in yani kendi topraklarının kendi ellerin olmasıdır.