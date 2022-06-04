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Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Hangi bölgeler hedef alınacak? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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Suriye’ye yeni harekat ne zaman? Hangi bölgeler hedef alınacak? Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek?

Suriye'nin kuzeyine muhtemel harekat konuşulmaya devam ediyor. Tüm gözler sınır hattında askerler ise gelecek emri bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da güney sınırındaki eksikliğin yeni harekatla giderileceğini söyledi. Peki hangi bölgeler hedef alınacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Efe ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:

"DEAŞ ile mücadele maskesi altında Münbiç'in PKK/YPG'ye peşkeş çekildi. Normalde bölgenin demografik yapısına bakıldığı zaman Araplardan ve Türkmenlerden oluşuyor. Orada PKK'nın istismar etmiş olduğu Kürt kimliğine dair emare çok az.

Kobani burayla bütünleşik bir alan ve Fırat havzası ile ilgili son derece önemli bir rol oynuyor. Bizim açımızdan bakıldığı zaman Barış Pınarı Harekatı açısından yani sağından ve solundan Türkiye'ye saplanmış 2 zehirli iğne. Karkamış noktasından Türkiye'deki sivillere ateş açıldı ve mutabakatlara uyulmadı.

Akdeniz'den İran sınırına kadar istikrarsızlık yaşayan 2 ülke yani Irak ve Suriye'de terörün bir şekilde bu alanları kullanmasına engel olmak gerekir. Diğer tarafıyla ülkemizde bir göçmen meselesi var. Bu göçmenlerle ilgili ÖSO'nun en büyük dinamizmlerinden bir tanesi de Münbiç'in yani kendi topraklarının kendi ellerin olmasıdır.

Burada o bölgenin inşaları var. Göçmen meselesi sadece ÖSO için değil Türkiye'de yaşayanlar için de son derece önemli. Bizim orada PKK/YPG'nin istismar etmiş olduğu bir takım jeopolitik noktaları onlardan almamız gerekiyor. Bu bölgede kademe kademe uygulanmakta olan bir plan var.

O noktaya yapılan 4 harekat var ve 5. harekat için devam süreç var ama bu oraya yapılacak son harekat olmayacak. Münbiç bu noktada önemli, Tel Rıfat'ın kendi özgü bir tarafları var. Bu harekatların Suriye'deki kilitlenmeyi çözmesine dair bir umudumuz var."

Türkiye saplanmış 2 zehirli iğne! TÜRKİYE SAPLANMIŞ 2 ZEHİRLİ İĞNE!
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