Yüksek kiraya sabit oran formülü! Yeni düzenleme nasıl olacak?

Şu dönemde yüzde 15 ve 20 gibi bir artış kiracıları zorlamayabilir. Yüksek kira artışının dışında olacak böyle bir durum kiracıları mutlu edebilir. Diğer taraftan ev sahiplerini mutsuz edecek bir yıl var önümüzde. Ev sahipleri bu dönemde sabit artışa kani olacak.