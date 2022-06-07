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Yüksek kiraya sabit oran formülü! Yeni düzenleme nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.06.2022 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022
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Yüksek kiraya sabit oran formülü! Yeni düzenleme nasıl olacak?

4 bakanlığın yüksek kiralara karşı yürüttüğü ortak çalışmada da artık sona gelindi.  Çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis’e gönderilmesi planlanıyor. Peki kiralar bu çalışmaların ardından düşer mi? Kiracıların hakları neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.

Yüksek kira artışına sabit oran geliyor. Kira artış oranıyla ilgili Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenecek. 1 yıl süreyle geçici ve sabit bir oran belirlenecek. Meclis tatile girmeden yasanın hazırlanması bekleniyor.

Peki yeni düzenleme nasıl olacak? Kiracıların hakları neler? A Haber'e konuk olan gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas değerlendirdi:

"Kira artışındaki yükselişler kiracıları zor durumda bırakıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre bir madde eklenecek ve bu kiracının lehine olacak. Kiracılarında bir beklentisi var.

Şu dönemde yüzde 15 ve 20 gibi bir artış kiracıları zorlamayabilir. Yüksek kira artışının dışında olacak böyle bir durum kiracıları mutlu edebilir. Diğer taraftan ev sahiplerini mutsuz edecek bir yıl var önümüzde. Ev sahipleri bu dönemde sabit artışa kani olacak.

Fiyatların dengeye oturması için bir süreye ihtiyacımız var. Bu sabit dönem dengelenmenin önünü açabilir. Bu süreçte daha etkin önlemler alınabilir. Geriye dönüp bakıldığında kira bedellerinin ve konut fiyatlarının en düşük olduğu yıl 2017 yılıydı.

2013 yılından 2017'ye kadar Türkiye'nin ihtiyacından fazla konut üretimi yapıldı. 2017 yılında rekor kırıldı ve 1 milyon 400 bin konut üretimi yapıldı. Şahane bir noktaya gelindi. Bu sene ve önümüzdeki senelerde yılda 800 bin ve 1 milyon bandında konut üretebilirsek bu dengelenmeyi göreceğiz.

Burada üretim fazla olduğu için konut da bizlerin gündeminde olmayacak. Fiyat artışlarında ev sahibi ve kiracı memnuniyetsizlik yaşamayacak. Burada ödenebilir rakamlar çok önemli."

Sabit oran nasıl olacak?! İşte cevabı SABİT ORAN NASIL OLACAK?! İŞTE CEVABI
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