Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon açıklaması

Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında, milletinin emrindedir." açıklamasında bulundu.

"Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor." dedi.