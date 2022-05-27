27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Operasyon ne zaman başlayacak? ABD yapılacak harekattan neden rahatsız?

Operasyon ne zaman başlayacak? ABD yapılacak harekattan neden rahatsız?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2022 11:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından Suriye’ye yapılacak olan harekatın sinyalini verdi. Dün gerçekleşen MGK sonrası ise bölgede operasyonların devam ettiği ve yeni harekatların olacağı belirtildi. Açıklamadan sonra gözler sınır bölgesine çevrildi. Türkiye’nin bu kritik kararından ise ABD rahatsız oldu ve “endişe duyduğunu” açıkladı. MGK’da harekat mesajı ne anlama geliyor? Türkiye'nin harekatı sonrası güvenli bölgelere kaç kişi döner? Olası harekat Suriye'nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
27 Mayıs 1960 Derbesi’nin 62’nci yıl dönümü
27 Mayıs 1960 Derbesi'nin 62'nci yıl dönümü
Operasyon ne zaman başlayacak?
Operasyon ne zaman başlayacak?
Adnan Menderes’in son anları!
Adnan Menderes’in son anları!
Bir başbakanı idam eden zihniyet!
Bir başbakanı idam eden zihniyet!
İstanbul’da kritik DEAŞ operasyonu
İstanbul'da kritik DEAŞ operasyonu
Operasyon sinyali sonrası HDP’den skandal çıkış!
Operasyon sinyali sonrası HDP'den skandal çıkış!
Muharrem İnce’den ’kaçacaklar’ tepkisi!
Muharrem İnce'den 'kaçacaklar' tepkisi!
Harekat ne zaman başlayacak? ABD neden rahatsız?
Harekat ne zaman başlayacak? ABD neden rahatsız?
Gaybubet evlerine eş zamanlı baskın!
Gaybubet evlerine eş zamanlı baskın!
Rüşvet operasyonunda 5 tutuklama
Rüşvet operasyonunda 5 tutuklama
Şehir hastalıkları neler?
Şehir hastalıkları neler?
Sosyal medya düzenlemesi Meclis’te!
Sosyal medya düzenlemesi Meclis’te!
Daha Fazla Video Göster