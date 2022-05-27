Operasyon ne zaman başlayacak? ABD yapılacak harekattan neden rahatsız?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısının ardından Suriye’ye yapılacak olan harekatın sinyalini verdi. Dün gerçekleşen MGK sonrası ise bölgede operasyonların devam ettiği ve yeni harekatların olacağı belirtildi. Açıklamadan sonra gözler sınır bölgesine çevrildi. Türkiye’nin bu kritik kararından ise ABD rahatsız oldu ve “endişe duyduğunu” açıkladı. MGK’da harekat mesajı ne anlama geliyor? Türkiye'nin harekatı sonrası güvenli bölgelere kaç kişi döner? Olası harekat Suriye'nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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