Bir başbakanı idam eden zihniyet! 27 Mayıs darbesine giden süreçte ne oldu?
Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 27 Mayıs 1960 darbesi, eski başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı. 27 Mayıs'a nasıl gelindi? Türkiye nasıl bir ortamda darbeye sürüklendi? Adnan Menderes nasıl ön plana çıktı ve iktidara nasıl geldi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu değerlendirdi.
27 Mayıs 1960 darbesi Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçti. Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Türkiye nasıl bir ortamda darbeye sürüklendi? Gelişmeleri Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu şöyle değerlendirdi:
"Cumhuriyet tarihinin en kara günlerinden birine tanıklık ediyoruz. İdamlara giden süreçte 62 yıl geride kaldı. Adnan Menderes bilindiği üzere Türk siyasi tarihinin en önemli ve en etkili figürlerinden bir tanesi. Sahneye çıkışı 1931 yılında Atatürk'ün bu bölgeye olan ziyaretiyle gerçekleşiyor.
Adnan Menderes olduğu bölgesinin sosyo-ekonomik yapısına hakim, Türkçesi düzgün ve duruşuyla etkili olan genç Atatürk'ün de dikkatini çekti. Ve bu sayede Ankara'ya davet edilir. Adnan Menderes'i Meclis'te son derece etkin bir üye olarak gördük.
1945'in sonuna geldiğimiz zaman 2. Dünya Savaşı sırasında iktidarda olan partinin uygulamalarından da kaynaklı olarak Celal Bayar'ın da önderliğinde Demokrat Parti kuruldu. Böylelikle Adnan Menderes'in liderliğinde 1946 seçimlerine dahil olmuş oldu.
1950 seçimlerinde Demokrat Parti ülkenin halkı tarafından iktidara getirildi. Adnan Menderes siyasi tarihin en başarılı afişiyle "Yeter Söz Milletin" iktidara geldi. Bu süreçten sonra DP'nin son derece başarılı faaliyetler gösterdiğini görmekteyiz. Bu dönemde Türkiye'de üretim arttı ve ülke dünyada kendini gösterdi."
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