Bir başbakanı idam eden zihniyet! 27 Mayıs darbesine giden süreçte ne oldu?

"Cumhuriyet tarihinin en kara günlerinden birine tanıklık ediyoruz. İdamlara giden süreçte 62 yıl geride kaldı. Adnan Menderes bilindiği üzere Türk siyasi tarihinin en önemli ve en etkili figürlerinden bir tanesi. Sahneye çıkışı 1931 yılında Atatürk'ün bu bölgeye olan ziyaretiyle gerçekleşiyor.