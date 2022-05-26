Terör kaynağından temizlenecek! Olası harekat nereye yapılacak? Münbiç ve Tel Rıfat mı?
Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon için gözler Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararlarda. Peki olası harekat hangi noktalara yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon için gözler Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararlarda.
Olası harekat Suriye'nin kuzeyinde hangi bölgelere yapılacak? Operasyon sonrası kaç milyon Suriyeli o bölgelere yerleştirilir? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:
Türkiye üç büyük harekatla cevap verdi. Bu harekat meşru müdafaa hakkıdır. Bir işgal girişimi değildir. Müttefikimiz ABD ve Rusya'nın geri çekilmesinden PKK ile İran'a bağlı Haşdi Şabi milis kuvvetlerinin buraya yerleştiğini görüyoruz.
Türkiye'nin siyasi ve askeri kararlılığı vardır. Tel Rıfat bölgesinin temizleneceğini düşünüyorum. İstikrarın sağlanması, Türkiye'ye karşı taarruzun önlenmesi ve sabotajların önlenmesi için gereklidir.
BİZİM İÇİN VAROLUŞSAL TEHDİT
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar: Bizim yapacağımız harekata gerek Rusya gerek ABD ekseninde istediğimiz tepkileri vermeyeceklerdir. Ama bir temel gerçeklik var Suriye'deki ortaya koymuş oldukları dizayn ve çaresizlik çözümsüzlük onlar için bir proje. Dizayn safhası ama bizim için varoluşsal bir tehdit. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar biz terörle mücadelemize devam edeceğiz.
Temas noktaları mavi noktalar. Bütün bu temas noktalarında YPG/PKK terör örgütü sürekli Türkiye'yi ağır silahlarla beraber Türk askerlerini ÖSO'yu ve buraya yerleşmiş sivil halkı çeşitli şekillerde can alıcı eylemlerin altına imza attı.
Terörle mücadelemiz sadece bu hat değil 30 km'lik derinlik. Sınır kapısına kadar buradaki bütün PKK varlığını biz tamamıyla ortadan kaldıracağız.
Fırat havzası, Rakka, Tabka, Deyrizor, bölgesi son derece önem taşıyor. Buralardaki YPG/PKK varlığını ortadan kaldırdığınız an Suriye'deki çözümü büyük oranda üretmiş oluyorsunuz.
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