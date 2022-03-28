İstanbul’da barış olur mu? Putin-Zelenskiy görüşmesi de İstanbul’da gerçekleşir mi?

Yani tüm bu konuların tartışıldığı görüşmelerden bir seferde sonuç çıkması mümkün değil. Türk tarafının gayretlerinin önemi herkes tarafından anlaşılmalı ve desteklenmeli. Türkiye'nin iki tarafa yakın ve iki tarafla da her an temas kurabilecek pozisyonu neredeyse tek hal alıyor. Bunu Antalya'nın ardından İstanbul'da da anlıyoruz.