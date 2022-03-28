İstanbul'da barış olur mu? Putin-Zelenskiy görüşmesi de İstanbul'da gerçekleşir mi?
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da buluşması planlandı. 28-30 Mart tarihleri arasında barışın aranacağı yer İstanbul olacak. Peki barışın kapısı İstanbul'da aralanır mı? Dünyanın takip ettiği gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi. İki ülkenin bakanlarının Antalya’da Türkiye’nin gözetiminden bir araya gelmesine dikkat çeken Akgün, “Bu bile çok önemli bir olaydı. Çünkü bu gözetmenlik görevini Rusya ve Ukrayna tarafları kendi istekleriyle talep etmişlerdi.” dedi.
Murat Akgün'ün öne çıkan sözleri:
"Bu görüşmelerde 3. taraf zorlaması olmadan buluşmaları Türkiye'ye verdikleri önemi gösteriyordu. Bakanlar toplantısının ardından teknik düzeydeki görüşmeler İstanbul'da gerçekleşecek. Bu görüşmeler Belarus'ta yapılıyordu ancak Ukrayna tarafı, Belerus'un Rusya'ya biraz fazla yakın olması nedeniyle oraya gitmekten imtina ediyordu.
Bu süreçte online görüşmelere geçildi. Bu kadar hayati bir konunun online olmayacağı anlaşıldı ve görüşmelerin İstanbul'da olması kararlaştırıldı. Bu görüşmeler Türkiye'nin barış gittiğini umduğumuz yoldaki önemini gösteriyor. İstanbul görüşmelerinden hemen bir şey çıkması mümkün değil.
Buradaki sorunlar sokaktaki insanların tahmin ettiğinden çok daha çetrefilli. Ukrayna toprak bütünlüğünden taviz vermek istemiyor çünkü egemen bir ülkeydiler. 8 yıldır Kırım işgal altında ve hiçbir şey yapılmadı. Yani kolay kolay 2014 öncesine dönülmesi ve toprak bütünlüğünün sağlanması mümkün gözükmüyor.
Yani tüm bu konuların tartışıldığı görüşmelerden bir seferde sonuç çıkması mümkün değil. Türk tarafının gayretlerinin önemi herkes tarafından anlaşılmalı ve desteklenmeli. Türkiye'nin iki tarafa yakın ve iki tarafla da her an temas kurabilecek pozisyonu neredeyse tek hal alıyor. Bunu Antalya'nın ardından İstanbul'da da anlıyoruz.
Liderler görüşmesinin Türkiye'de olması yüksek bir olasılık. Burada taraflar masaya oturduklarında kendilerine göre zaferle kalkmak isteyecektir. Fotoğrafa baktığımız zaman Rusya bir bataklığa saplanmış gibi görünüyor ve isteklerini almaktan çok uzak. Buna karşılık Ukrayna'da zor durumda ancak Kiev'i vermediler ve mücadele ediyorlar. Ancak toprak bütünlüğünü korumaları zor gözüküyor.
Dolayısıyla liderler zirvesi olsun diye yapılan bir toplantı değildir. Ancak net bir sonuç çıkacağı umudu doğduğu zaman yapılmalıdır. Putin, Ukrayna'da istediklerini alabilmiş değil ve istediklerini alabilecek durumda değil gibi görünüyor. Bu süreçte Türkiye'nin yaptıkları paha biçilmez."
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