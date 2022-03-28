28 Mart 2022, Pazartesi
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Barışın kapısı İstanbul’da aralanır mı? Lavrov’dan flaş açıklama: İstanbul’da…
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yeni müzakere adresi İstanbul. Lavrov, “İstanbul’da müzakerenin başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz” açıklamasında bulundu. Kremlin, “Müzakere yarın başlayabilir. Yüz yüze gerçekleşecek olması önemlidir.” İfadelerini kullandı. Peki İstanbul’da barış olur mu? Putin – Zelenskiy görüşmesi de İstanbul’da gerçekleşir mi? ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.