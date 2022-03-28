28 Mart 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müzakereler nasıl sonuçlanacak? İstanbul barışın kapısı olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in görüşmesinin ardından online olarak yapılan Ukrayna-Rusya müzakerelerin yüz yüze olarak İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Dün akşam yaşanan sıcak gelişmelerden sonra Rus heyeti bugün Türkiye’ye geldi. Barış görüşmeleri için tüm gözler İstanbul’a çevrildi. Masada elinin güçlendirmek isteyen taraflar gece boyunca çatışmanın şiddetini artırdı. Kiev semalarında füze izleri görüldü. Peki müzakerelerden barış çıkar mı? İstanbul barışın kapısı olacak mı? Müzakerelerde neler konuşulacak? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve emekli büyükelçi Uluç Özülker değerlendirdi.