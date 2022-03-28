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Müzakereler nasıl sonuçlanacak? İstanbul barışın kapısı olacak mı?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 16:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in görüşmesinin ardından online olarak yapılan Ukrayna-Rusya müzakerelerin yüz yüze olarak İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Dün akşam yaşanan sıcak gelişmelerden sonra Rus heyeti bugün Türkiye’ye geldi. Barış görüşmeleri için tüm gözler İstanbul’a çevrildi. Masada elinin güçlendirmek isteyen taraflar gece boyunca çatışmanın şiddetini artırdı. Kiev semalarında füze izleri görüldü. Peki müzakerelerden barış çıkar mı? İstanbul barışın kapısı olacak mı? Müzakerelerde neler konuşulacak? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve emekli büyükelçi Uluç Özülker değerlendirdi.
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Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
Müzakereler nasıl sonuçlanacak?
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