İstanbul'da barış olur mu? Putin-Zelenskiy görüşmesi de İstanbul'da gerçekleşir mi?

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da buluşması planlandı. 28-30 Mart tarihleri arasında barışın aranacağı yer İstanbul olacak. Peki barışın kapısı İstanbul'da aralanır mı? Dünyanın takip ettiği gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi. İki ülkenin bakanlarının Antalya’da Türkiye’nin gözetiminden bir araya gelmesine dikkat çeken Akgün, “Bu bile çok önemli bir olaydı. Çünkü bu gözetmenlik görevini Rusya ve Ukrayna tarafları kendi istekleriyle talep etmişlerdi.” dedi.

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