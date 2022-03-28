ABD'nin Polonya'daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi insani yardım, kimi ise askeri envanter desteği verdi. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. ABD, Ukrayna için Polonya'ya Patriot gönderdi. ABD'nin Polonya'yı olası bir saldırıdan korumak için gönderdiği patriotlar yerinde görüntülendi. Patriot'ların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.