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ABD'nin Polonya'daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna'ya çevrildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi insani yardım, kimi ise askeri envanter desteği verdi. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. ABD, Ukrayna için Polonya'ya Patriot gönderdi. ABD'nin Polonya'yı olası bir saldırıdan korumak için gönderdiği patriotlar yerinde görüntülendi. Patriot'ların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:59
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ABD’nin Polonya’daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna’ya çevrildi

Birçok ülke Ukrayna'ya desteklerini açıklarken, en somut adımı ABD attı. ABD'nin Ukrayna için Polonya'ya gönderdiği ve kurulumu gerçekleştirilen Patriotlar görüntülendi. Küçük bir orduyla beraber Polonya-Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta kurulu halde duran Patriotların yanında ise küçük bir ABD ordusu duruyor.

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ABD’nin Polonya’daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna’ya çevrildi

LVİV RUSYA'NIN HEDEFİNDE

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ediyor. Şehirlerde açılan koridorlarla insanlar evlerini terk etmek zorunda kalırken, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısı 4 milyona yaklaştı. Ukrayna'nın doğusunu terk edenlerin ilk tercihi ise "güvenli kent" adını verdikleri Lviv oluyor. Lviv merkez ise, son 24 saat içerisinde Rusya ordusu tarafından yapılan hava saldırılarının hedefi oldu. Savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan şehirde tarihi kilise ve heykellerin camları kapatılırken, birçok tarihi sığınakta yeniden gün yüzüne çıkmıştı.

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ABD’nin Polonya’daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna’ya çevrildi

LVİV İLE POLONYA ARASI 70 KM

Bu saldırılar olurken ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya – Ukrayna sınırına 70 kilometre uzaklıkta olması dikkatleri çekerken, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi" açıklamasında bulundu. Bütün bu saldırıların yanı sıra, dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı.

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ABD’nin Polonya’daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna’ya çevrildi

Kimi ülkeler insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği verdi. Ancak bu desteklerin en somut olanını yerinde görüntülendi. ABD'ye ait uçaksavar füzeleri "Patriot" Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin havalimanında kurulu bir şekilde görüldü. Namluları Ukrayna sınırına dönük olan Patriotlarla beraber ABD'nin Polonya'ya küçük bir ordu göndermiş olması da dikkat çekti. Patriotların kurulumunun yapıldığı ve küçük ordunun konumlandırıldığı askeri tesis görüntülendi.

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ABD’nin Polonya’daki Patriotları görüntülendi! Namlular Ukrayna’ya çevrildi

"TEHLİKE ÇOK CİDDİ"

Saldırıların devam etmesiyle insanlar açılan koridorlar aracılığıyla Ukrayna'nın batısına doğru giderek Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Buraya doğru yola çıkanların en çok tercih ettiği şehir ise Lviv.