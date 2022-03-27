Fransa'dan flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Mariupol yeni Halep'tir
Rusya-Ukrayna savaşı hakkında Avrupa'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentine kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.
Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentini kuşatmasına değinerek, Mariupol'a yardım etmek için hiçbir şey yapılmazsa bu konuda "kolektif suçluluk" olacağını belirtti.
Le Drian, "Mariupol yeni Halep'tir" ifadelerini kullanarak, "İşgalci bir güç var ve kendi amaçlarına ulaşmak için Mariupol'de nüfusu rehin alıyor. Bu gerçekten kabul edilemez" dedi.
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