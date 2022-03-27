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Fransa'dan flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Mariupol yeni Halep'tir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Fransa’dan flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Mariupol yeni Halep’tir

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında Avrupa'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol kentine kuşatmasına değinerek, "Mariupol yeni Halep'tir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Katar'ın başkentinde düzenlenen Doha Forumu'nda ABD basınına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu.

Le Drian, Rus ordusunun Ukrayna'nın Mariupol kentini kuşatmasına değinerek, Mariupol'a yardım etmek için hiçbir şey yapılmazsa bu konuda "kolektif suçluluk" olacağını belirtti.

Le Drian, "Mariupol yeni Halep'tir" ifadelerini kullanarak, "İşgalci bir güç var ve kendi amaçlarına ulaşmak için Mariupol'de nüfusu rehin alıyor. Bu gerçekten kabul edilemez" dedi.

Le Drian,"Ukrayna krizinin ötesinde, Avrupa'da istikrar ve güvenlik parametrelerinin sorgulandığı bir kritik eşikte olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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