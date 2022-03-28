İstanbul’daki müzakereler öncesi Kiev’de son durum ne?
Tüm dünyanın gözü İstanbul’da yapılacak müzakerelere çevrilmiş durumda. Müzakereler öncesi taraflar arasında dün gece hareketli saatler yaşandı. Masada elini güçlendirmek isteyen Rusya, Kiev ve çevresini bombaladı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı ve bombalamaların dün gece arttığına dikkat çekti.
Mert Hacıalioğlu'nun Kiev'den aktardıkları:
"Dün yapılan açıklamada müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Bu nedenle masada elini güçlendirmek isteyen taraflar yoğun bir saldırı gerçekleştirdi. Bu hususta gece geç saatlerde Rusya'nın Kiev'in çevresinde bulunan birçok noktaya atış yaptığını belirtelim.
Bu atışlar hala Kiev çevresinde sürüyor. Kiev 33 gündür teyakkuz halde, dün gece siren seslerinin ardından birçok noktada patlamalar oldu. Rusya özellikle Kiev ile Lviv arasında bulunan noktaları bombalanmış durumda.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşme yaptı, Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir temas kurdu. Ukrayna tarafı bugün yaptığı açıklamada 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belitti.
Farklı noktalarda tahliye koridorları kurulmuş durumda. Şu anda Mariupol'de 2 koridor kuruldu ve vatandaşlar sivil araçlarla geçiş yapmaya çalışıyorlar. Saha oldukça hareketli ve biz de zaman zaman patlama seslerini duyuyoruz. Kiev'de akşam 8 ve sabah 8 arası sokağa çıkma yasağı var.
Ukrayna'da bin 119'un üzerinde sivilin hayatını kaybettiği ve bunların 143'ünün çocuk olduğu açıklaması yapıldı. Maruipol'de 160 bin kişinin kaldığı ve burada ısıtma sisteminin olmadığını bu insanların tahliyesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi."
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