İstanbul’daki müzakereler öncesi Kiev’de son durum ne?

Ukrayna'da bin 119'un üzerinde sivilin hayatını kaybettiği ve bunların 143'ünün çocuk olduğu açıklaması yapıldı. Maruipol'de 160 bin kişinin kaldığı ve burada ısıtma sisteminin olmadığını bu insanların tahliyesinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı ifade edildi."

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