Kiev sokaklarında sessizlik hakim! Başkent çevresinde çatışmalar devam ediyor

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Bugün gözler NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Ama Kiev'de savaşın 29. günü yaşanıyor. Rusya için planlanandan farklı bir operasyon devam ediyor. Çatışmalar çok şiddetli şekilde devam ediyor. Çok yüksek patlama sesleri geliyor.

İrpin-Bucha yani Kiev'in kuzeybatısında Ukrayna güçleri, Rus ordusunu kuşatmış durumda. Durum böyle olunca Rus ordusu doğudan Kiev'e girmeye hazırlanıyor. Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla birlikte Ruslar Kiev'e 50 kilometre mesafede kaldı.

Kiev'e 15 kilometre mesafe vardı. Rus ordusunun 35 kilometre uzaklaştırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait 13 hedefin imha edildiği duyuruldu.

Bunlarda için 7 uçak, 2 seyir füzesi, 1 helikopter ve İHA'nın olduğunu belirtelim. Ukrayna tarafından 22 Mart'ta Rusya'nın İrpin ve Hostomel'de fosfor bombası kullandığı iddia edildi.