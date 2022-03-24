Kiev sokaklarında sessizlik hakim! Başkent çevresinde çatışmalar devam ediyor
Rusya-Ukrayna savaşı 29. Gününde devam ediyor. Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Zelenskiy'den ise önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı NATO'dan “Vazgeçebiliriz” dedi. Bölgede bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında son durumu aktardı.
Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:
"Bugün gözler NATO zirvesine çevrilmiş durumda. Ama Kiev'de savaşın 29. günü yaşanıyor. Rusya için planlanandan farklı bir operasyon devam ediyor. Çatışmalar çok şiddetli şekilde devam ediyor. Çok yüksek patlama sesleri geliyor.
İrpin-Bucha yani Kiev'in kuzeybatısında Ukrayna güçleri, Rus ordusunu kuşatmış durumda. Durum böyle olunca Rus ordusu doğudan Kiev'e girmeye hazırlanıyor. Ukrayna güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla birlikte Ruslar Kiev'e 50 kilometre mesafede kaldı.
Kiev'e 15 kilometre mesafe vardı. Rus ordusunun 35 kilometre uzaklaştırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait 13 hedefin imha edildiği duyuruldu.
Bunlarda için 7 uçak, 2 seyir füzesi, 1 helikopter ve İHA'nın olduğunu belirtelim. Ukrayna tarafından 22 Mart'ta Rusya'nın İrpin ve Hostomel'de fosfor bombası kullandığı iddia edildi.
Kiev'in doğusuna ve kuzeyine yoğun bir hava saldırısı var. Podolski bölgesi hedef noktalardan biri. Şiddetli patlamalara insanların kulakları tanıklık ediyor. Zelenskiy Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı yaptı.
Zelenskiy; NATO, AB ve G7'den ciddi yaptırımlar beklediğinin altını çizdi. Çernobil bölgesinde 30'dan fazla yangın çıktı. Yangınlar kontrol altına alınsa da nükleer santral olması sebebiyle herkes diken üstünde."
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