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Pentagon duyurdu: Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık askeri sevkiyat başlıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Pentagon duyurdu: Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık askeri sevkiyat başlıyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık büyük askeri yardım paketi kapsamında bu hafta içinde sevkiyatlara başlayacaklarını belirtti.

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