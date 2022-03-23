23 Mart 2022, Çarşamba
Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler
Rusya-Ukrayna savaşı bombaların altında devam ediyor. Rus ordusunun bombaladığı Mariupol havadan görüntülendi. Şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülürken, yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan Mariupol kentinde temel gıda besinlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 12:36
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