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Rusya'nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler

Rusya-Ukrayna savaşı bombaların altında devam ediyor. Rus ordusunun bombaladığı Mariupol havadan görüntülendi. Şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülürken, yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan Mariupol kentinde temel gıda besinlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 12:36
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Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler

Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Mariupol kentinin uygu görüntüleri yayınlandı.

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Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum uydu tarafından görüntülendi. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görülürken, yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan Mariupol kentinde temel gıda besinlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

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Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler

Ayrıca şehirde hiçbir telefon şebekesinin ve internetin çekmediği öğrenilirken, halk tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor.

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Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, Mariupol'e gönderilen temel gıda maddelerini taşıyan konvoyun Rus askerleri tarafından alıkonduğunu duyurmuştu.

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Rusya’nın vurduğu Mariupol havadan görüntülendi! Rusya-Ukrayna savaşından flaş kareler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Mariupol şehrinde halen tahliye ve yardım bekleyen en az 100 bin kişi olduğunu açıklamıştı.