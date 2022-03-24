NATO liderler zirvesi savaşı bitirir mi? Diplomatik adımlar çare olacak mı?
NATO liderler zirvesi Rus-Ukrayna savaşının 1. ayında toplandı. Diplomatik adımların konuşulacağı zirveden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Peki NATO zirvesi dünya ekonomisini sarsan savaşı bitirir mi? Diplomatik adımlar çare olacak mı? Türkiye hangi önerileri sunacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse ve emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.
SETA Brüksel Koordinatörü Doç. Dr. Talha Köse'nin açıklamaları:
"Türkiye, NATO'nun en büyük 2. ülkesi. Ukrayna krizinden en aktif katkıyı sağlayan ülkelerin başında geliyor. Kimsenin destek vermediği Ukrayna ile askeri anlaşmalar imzaladı aynı zaman Rusya ile ilişkilerini bozmadı. Yakın zamanda NATO'nun etkinliği sorgulanır hale gelmişti.
Almanya, Fransa ve İngiltere'nin politikaları bir tarafa, Doğu Avrupa ülkeleri NATO'nun hassasiyetlerini karşılamadığını ortaya koydu. Aslında NATO fikrini en fazla destekleyen ülkeler daha önce Sovyet etkisi üzerinde olan ülkelerdi.
Türkiye burada hem NATO hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini götürmeye çalışan bir ülke pozisyonunu aldı. Bu çok önemli bir açı. Avrupa'nın gerekli askeri yatırımları yapmadığı ve NATO'yu zayıflattığı tartışmaları vardı. Bu konuda NATO'nun standartlarını en fazla karşılayan ülke Türkiye'dir. NATO içerisinde son 20 yılda çok farklı kırılganlıklar ortaya çıktı."
Emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol'un öne çıkan sözleri:
"Türkiye, Ukrayna savaşından başından itibaren olumlu bir yol oynamak yolunu seçti. Ukrayan'ya yardım etmenin yolu savaşı bir an önce sonlandırmak. Bunun içinde Rusya ve Ukrayna arasında kapsamlı bir barış anlaşması şart. Bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ifade etti.
Rusya ve Ukrayna'nın isteklerinin birbirine yakınlaştırılması üzerinde çalışılıyor. İki ülkenin bakanlarını görüştüren tek ülke Türkiye oldu. Bu da Türkiye'nin çabalarının meyve verdiğini gösteriyor. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken savaşan ülkeler arasında bir arabulucu olmaya çalışıyor. Türkiye'nin bunu başarması önemli.
Bu noktada Ukrayna'ya yapılabilecek en büyük yardım savaşın sonlandırılmasıdır. Ateşkesi sağlamak, Rus güçlerinin bir barış anlaşması çerçevesinden ülkeden çekilmesini sağlamak. Türkiye işte bunların üzerinde çalışıyor. Gelişmelerden bu yönde ilerlediğini ve önemli mesafe alındığını anlıyoruz.
6 madde üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bunlardan 4'ü üzerinde olumlu olduğunu gösteriyor. Zelenskiy'nin de NATO üyeliği konusunda bir ümidi kalmadı. Türkiye burada bir barış ortamı oluşturmaya çalışıyor. Bu konuda Türkiye diğer NATO ülkelerinden ayrılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Oruç ne zaman başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
- Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?
- Doğalgaz yardımı yattı mı? 23 Mart doğal gaz destek ödemesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Esra Ersoy 13 yaşındaki çocuğa istismar olayı nedir? Ciciş kardeşler Esra Ersoy tutuklandı mı, cezaevinde mi?
- OGM ve DSİ 5.064 personel alımı ilanı çıktı mı? 2022 kadro dağılımı ve şartlar nelerdir? Başvuru tarihi...
- Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?
- ÖSYM son dakika duyurdu! YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?