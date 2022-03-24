NATO liderler zirvesi savaşı bitirir mi? Diplomatik adımlar çare olacak mı?

Türkiye burada hem NATO hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini götürmeye çalışan bir ülke pozisyonunu aldı. Bu çok önemli bir açı. Avrupa'nın gerekli askeri yatırımları yapmadığı ve NATO'yu zayıflattığı tartışmaları vardı. Bu konuda NATO'nun standartlarını en fazla karşılayan ülke Türkiye'dir. NATO içerisinde son 20 yılda çok farklı kırılganlıklar ortaya çıktı."