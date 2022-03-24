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İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

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Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi, çocuklar için yaptığı sosyal etkinlik öncesi skandala imza attı. Etkinlik başvuru formunda cinsiyet kısmına kadın-erkek ve diğer seçenekleri konuldu. Yoğun tepki gelince formdaki diğer seçeneği kaldırıldı.

CHP'li belediyenin çocuklar için yapacağı etkinlik öncesi verdiği eşcinsel mesaj infiale neden oldu.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için düzenleyeceği sosyal etkinlikler için ön başvuru formu hazırladı.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

Formda yer alan cinsiyet kısmına kadın-erkek ve diğer seçeneklerini ekledi.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

Skandala sosyal medyadan tepki yağdı.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

"KASTİ OLARAK YAPILDI"

- Bu durumun kasti olarak yapıldığını düşünüyorum. Üçüncü seçenek sorusuyla karşıma geldiğinde "Anne cinsiyet seçimi nedir?" diye bana sorduğunda ben nasıl cevap verebilirim bu soruya?

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

DEĞER YARGILARINA BİR SALDIRI

- Türk milletinin değer yargılarına bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bayraklı Belediyesi'ni esefle kınıyoruz.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

Yapılan açıklamada ise diğer seçeneğinin olmadığı iddia edildi.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

Ancak vatandaşların çektiği ekran görüntüleri gerçeği ortaya koydu.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

- Formu düzelerek sadece iki şıkka şıkka düşürüp kadın ve erkek seçeneği yaparak benim paylaşımımın altına yorum yaptılar. Bahsettiğiniz formda üçüncü bir şık yoktur. Sadece kadın ve erkek olarak iki şık vardır diye. Şunu yapmalarını beklerdim. 'Uyarınız için teşekkür ederiz. Bir hataydı biz bunu düzelttik' demelerini beklerdim

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

- Milletimizin milli ve manevi değerlerine kasıtlı olarak yapılan bir operasyon olarak görüyoruz.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

Gelen tepkiler üzerine diğer seçeneği kaldırıldı.

İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

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