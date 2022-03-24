İzmir’de CHP’li Bayraklı Belediyesi’nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj

- Formu düzelerek sadece iki şıkka şıkka düşürüp kadın ve erkek seçeneği yaparak benim paylaşımımın altına yorum yaptılar. Bahsettiğiniz formda üçüncü bir şık yoktur. Sadece kadın ve erkek olarak iki şık vardır diye. Şunu yapmalarını beklerdim. 'Uyarınız için teşekkür ederiz. Bir hataydı biz bunu düzelttik' demelerini beklerdim