İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj
CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi, çocuklar için yaptığı sosyal etkinlik öncesi skandala imza attı. Etkinlik başvuru formunda cinsiyet kısmına kadın-erkek ve diğer seçenekleri konuldu. Yoğun tepki gelince formdaki diğer seçeneği kaldırıldı.
CHP'li belediyenin çocuklar için yapacağı etkinlik öncesi verdiği eşcinsel mesaj infiale neden oldu.
CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için düzenleyeceği sosyal etkinlikler için ön başvuru formu hazırladı.
Formda yer alan cinsiyet kısmına kadın-erkek ve diğer seçeneklerini ekledi.
Skandala sosyal medyadan tepki yağdı.
"KASTİ OLARAK YAPILDI"
- Bu durumun kasti olarak yapıldığını düşünüyorum. Üçüncü seçenek sorusuyla karşıma geldiğinde "Anne cinsiyet seçimi nedir?" diye bana sorduğunda ben nasıl cevap verebilirim bu soruya?
DEĞER YARGILARINA BİR SALDIRI
- Türk milletinin değer yargılarına bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bayraklı Belediyesi'ni esefle kınıyoruz.
Yapılan açıklamada ise diğer seçeneğinin olmadığı iddia edildi.
Ancak vatandaşların çektiği ekran görüntüleri gerçeği ortaya koydu.
- Formu düzelerek sadece iki şıkka şıkka düşürüp kadın ve erkek seçeneği yaparak benim paylaşımımın altına yorum yaptılar. Bahsettiğiniz formda üçüncü bir şık yoktur. Sadece kadın ve erkek olarak iki şık vardır diye. Şunu yapmalarını beklerdim. 'Uyarınız için teşekkür ederiz. Bir hataydı biz bunu düzelttik' demelerini beklerdim
- Milletimizin milli ve manevi değerlerine kasıtlı olarak yapılan bir operasyon olarak görüyoruz.
Gelen tepkiler üzerine diğer seçeneği kaldırıldı.
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