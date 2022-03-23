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Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını ve vergi alınmayacağını açıklamıştı. Devam eden süreçte “asgari ücret için ikinci bir zam olur mu?” soruları gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bunun için yasal düzenlemeye dikkat çekti ve Meclis’i işaret etti. Peki asgari ücrete zam gelir mi? Asgari ücret için yasal düzenleme şart mı? Asgari ücrete nasıl zam yapılır? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Asgari ücrete zam konusunu AK Parti Grup Başkanvekili gündeme getirince, eski bakan Nihat Zeybekçi de 'olabilir' açıklaması yapınca konu bir anda gündeme geldi. İnsanlar da bu konuyu tartışmaya başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de 'Bu Meclis'in işidir, olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir' deyince iş biraz daha gündemin ortasına oturdu.

Bunun olabilmesi için yasal bir değişiklik olması gerekir. Ocak da yüzde 50 zam yapıldığında devlet iş verinin üzerinden büyük bir yükü aldı. Burada vergi yükünü kaldırdı. Orada bir devrim yapıldı. Burada yasa 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda bir kez toplanır' diyor. Burada bir yasal değişiklik olması lazım.

Bu konuda bir irade olması lazım. Burada iş verene 6 bin lira bir maliyet var. Vergi yükü kaldırıldığı için devlet buradan büyük fedakarlık yaptı, ama burada SGK primi var. 700 lira civarında işçiden kesilen yüzde 14'lük bir kısım var yüzde 15,5'luk bir iş verenden kesilen kısım var.

Bu ikisi toplandığı zaman bin 500 liraya yakın bir para yapıyor. Oradan belki biraz indirim yapılarak ikinci bir artış yapılabilir mi? diye ben bir fikir ortaya koyuyorum. Ama burada önce yasanını değişmesi lazım. Sonra bu çalışmanın yapılması lazım.

Bu hükmetin değerlendireceği bir konudur. Bugünden yarına toplantı yapılacak ya da ikinci bir zam yapılacak bir ifade kullanmamız zor görünüyor. Ama tabi burada önümüzde emeklilerin ikramiye meselesi var. Onu bekliyoruz."

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