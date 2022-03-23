Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Bunun için yasal düzenleme gerekiyor mu?

Bu konuda bir irade olması lazım. Burada iş verene 6 bin lira bir maliyet var. Vergi yükü kaldırıldığı için devlet buradan büyük fedakarlık yaptı, ama burada SGK primi var. 700 lira civarında işçiden kesilen yüzde 14'lük bir kısım var yüzde 15,5'luk bir iş verenden kesilen kısım var.