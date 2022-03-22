Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Aralık ayında belirlenen asgari ücret bir yıl geçerli oluyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ise yüzde 50'nin üzerinde artışla 4.253 TL olarak belirlendi. Bilindiği üzere memur ve emeklilere yılda iki kere zam yapılıyor. Bu zammın asgari ücretli çalışanlar için de uygulanması bekleniyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte haberin detayları...