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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Asgari ücrete 2. zam açıklamaları peş peşe geliyor. 2022 yılında tarihi artış ile 4.250 liraya çıkarılan asgari ücretin Temmuz ayında yeniden zamlanacağı iddia edildi. Kulislerde, emekli ve memura yapılacak zam ile birlikte asgari ücretli çalışanlara da ikinci zam yapılacağı konuşuldu. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...