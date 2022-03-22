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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete 2. zam açıklamaları peş peşe geliyor. 2022 yılında tarihi artış ile 4.250 liraya çıkarılan asgari ücretin Temmuz ayında yeniden zamlanacağı iddia edildi. Kulislerde, emekli ve memura yapılacak zam ile birlikte asgari ücretli çalışanlara da ikinci zam yapılacağı konuşuldu. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:59
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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Aralık ayında belirlenen asgari ücret bir yıl geçerli oluyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ise yüzde 50'nin üzerinde artışla 4.253 TL olarak belirlendi. Bilindiği üzere memur ve emeklilere yılda iki kere zam yapılıyor. Bu zammın asgari ücretli çalışanlar için de uygulanması bekleniyor. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM YAPILACAK MI?

2015 yılından itibaren yılda bir kez artış yapılmasına karar verilen asgari ücrette yılda iki kez zam konusu yeniden gündeme geldi. Konu hakkında resmi açıklamalar peş peşe gelmeye başladı.

İşte asgari ücrete ek zam ile ilgili yapılan son açıklamalar:

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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

ÇALIŞMA BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılması beklenen ek zam ile ilgili "Bu tartışmayı anlamlı bulmuyorum. Çok önemli bir artış yaptık." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ise şöyle demişti:

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor.

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Asgari ücrete 2. zam açıklamaları: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Temmuz’da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır."