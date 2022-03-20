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Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Asgari ücrette sene başında yapılan tarihi zammın ardından temmuz ayında da ara zam yapılması gündeme geldi. Asgari ücrette temmuz ayında yapılacak zammın enflasyon oranına göre olması durumunda yaklaşık olarak 850 liralık artış bekleniyor. Peki temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:58
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Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Yılbaşında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Üstelik asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.

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Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Vatandaşa nefes aldıran bu zamdan sonra artan enflasyon ile birlikte yıl ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi.

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Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Geçtiğimiz yıllarda yılda iki artış uygulaması yapılmış ve 2015 yılından sonra tek artışa dönülmüştü. Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.

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Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın o sözleri: