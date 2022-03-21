Asgari ücrete 850 TL ek zam! 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, tekrar artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret tekrar artacak mı? 2022 Ocak ayında asgari ücrete yapılan tarihi zammın ardından gündemde ek zam konuşulmaya başlandı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrete ek zam konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Ocak ayında asgari ücret net 4.253 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, tekrar artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.03.2022
13:50
Asgari ücret tekrar artacak mı? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği ek zam konusunda açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Yzde 50'nin üzerinde artış yapılarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılan asgari ücret için yeni zam beklentisi oluştu. Yıl ortasında zam yapılması beklenen asgari ücret ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi, tekrar artacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET TEKRAR ARTACAK MI?
2015 yılından itibaren yılda bir kez artış yapılmasına karar verilen asgari ücrette, yeniden yılda iki kez zam yapılması gündeme geli. Emekli ve memurlar için yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayında uygulanan ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, konu hakkında şunları söyledi:
"Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız."
CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI ÜYESİ NİHAT ZEYBEKCİ'DEN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de konuyla ilgili soruları cevapladı. Zeybekci açıklamalarında,
"Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete ek zam açıklamalarının ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar
"Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.